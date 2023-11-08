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Суд заочно засудив колаборанта Сальдо до 15 років позбавлення волі

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08.11.2023, 16:33
Суд заочно засудив колаборанта Сальдо до 15 років позбавлення волі - Фото
Володимир Сальдо (Фото - сайт Кремля)

Малинівський районний суд Одеси визнав винним у держзраді колишнього депутата Верховної Ради та колишнього мера Херсона Володимира Сальдо та заочно засудив його до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

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Після початку російської окупації частини Херсонської області Сальдо був призначений окупантами "головою обласної військово-цивільної адміністрації", а потім "виконувачем обов'язків губернатора Херсонської області".

Суд визнав Сальдо винним у державній зраді в умовах воєнного стану, колабораційної діяльності, виправдовуванні збройної агресії РФ проти України та глорифікації її учасників. Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та поразки у правах на той же термін.

У повідомленні суду йдеться, що розгляд відбувався in absentia (за відсутності обвинуваченого), проте "судом було вжито всіх заходів для виклику обвинуваченого у судові засідання".

"Вирок не набрав законної сили і може бути оскаржений у встановленому законом порядку", – зазначено у повідомленні суду.

  • 25 серпня Кабмін передав конфісковані активи Сальдо в управління Фонду державного майна.
  • 18 жовтня Малинівський райсуд Одеси засудив до довічного ув'язнення колишнього заступника голови адміністрації Херсонської області та російського колаборанта Кирила Стремоусова, якого, ймовірно, було знищено у 2022 році.

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Сергій Бережний
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херсонська областьвирокдержзрадаколаборантВолодимир Сальдо
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