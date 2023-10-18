RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Суд в Одесі засудив мертвого колаборанта Стремоусова до довічного ув'язнення

Этот материал также доступен на русском
18.10.2023, 12:35
Суд в Одесі засудив мертвого колаборанта Стремоусова до довічного ув'язнення - Фото
Кирило Стремоусов (Фото: скриншот з відео)

Малинівський районний суд Одеси засудив до довічного ув'язнення колишнього заступника голови адміністрації Херсонської області та російського колаборанта Кирила Стремоусова, якого, ймовірно, знищено у 2022 році. Про це повідомляє видання Ґраті.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Стремоусов звинувачувався у колабораціонізмі та державній зраді. 18 жовтня суд засудив його до дев'яти років ув'язнення за першим пунктом звинувачення та до довічного ув'язнення за другим пунктом.

Суд також ухвалив стягнути зі Стремоусова судові витрати на суму 13 000 грн.

9 листопада 2022 року медіаресурси окупантів повідомили про нібито "загибель" Кирила Стремоусова на тимчасово окупованій РФ території Херсонській області. Підтверджень цієї інформації правоохоронні органи України не мають, тому суд над ним йшов заочно як над обвинуваченим, який ховається від правосуддя.

  • У січні 2023 року український суд виніс перший вирок у справах проведення псевдореферендумів на півдні України: мешканка Херсонської області отримала п'ять років позбавлення волі за участь у призначеній росіянами виборчій комісії.
  • 9 вересня Українські партизани підірвали авто, ліквідували та поранили окупантів, які транспортували "бюлетені" для псевдовиборів у тимчасово окупованій Новій Каховці.

Читайте також: Огляд | 10 друзів Путіна. Невдахи, мисливці за грошима: хто і чому стає колаборантами

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
херсонська областьвирокдержзрадаколаборанткирило стремоусов

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 