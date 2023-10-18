Суд в Одесі засудив мертвого колаборанта Стремоусова до довічного ув'язнення

Малинівський районний суд Одеси засудив до довічного ув'язнення колишнього заступника голови адміністрації Херсонської області та російського колаборанта Кирила Стремоусова, якого, ймовірно, знищено у 2022 році. Про це повідомляє видання Ґраті.

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Стремоусов звинувачувався у колабораціонізмі та державній зраді. 18 жовтня суд засудив його до дев'яти років ув'язнення за першим пунктом звинувачення та до довічного ув'язнення за другим пунктом.

Суд також ухвалив стягнути зі Стремоусова судові витрати на суму 13 000 грн.

9 листопада 2022 року медіаресурси окупантів повідомили про нібито "загибель" Кирила Стремоусова на тимчасово окупованій РФ території Херсонській області. Підтверджень цієї інформації правоохоронні органи України не мають, тому суд над ним йшов заочно як над обвинуваченим, який ховається від правосуддя.

У січні 2023 року український суд виніс перший вирок у справах проведення псевдореферендумів на півдні України: мешканка Херсонської області отримала п'ять років позбавлення волі за участь у призначеній росіянами виборчій комісії.

9 вересня Українські партизани підірвали авто, ліквідували та поранили окупантів, які транспортували "бюлетені" для псевдовиборів у тимчасово окупованій Новій Каховці.

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