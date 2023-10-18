Суд в Одессе приговорил убитого коллаборанта Стремоусова к пожизненному заключ

Малиновский районный суд Одессы приговорил к пожизненному заключению бывшего заместителя главы администрации Херсонской области и российского коллаборанта Кирилла Стремоусова, который, вероятно, уничтожен в 2022 году. Об этом сообщает издание Ґрати.

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Стремоусов обвинялся в коллаборационизме и государственной измене. 18 октября суд приговорил его к девяти годам заключения по первому пункту обвинения и к пожизненному заключению по второму пункту.

Суд также постановил взыскать со Стремоусова судебные издержки в размере 13 000 грн.

9 ноября 2022 года медиаресурсы оккупантов сообщили о "гибели" Кирилла Стремоусова на временно оккупированной РФ территории Херсонской области. Подтверждений этой информации у правоохранительных органов Украины нет, поэтому суд над ним проходил заочно как над обвиняемым, который скрывается от правосудия.

В январе 2023 года украинский суд вынес первый приговор по делам о проведении псевдореферендумов на юге Украины: жительница Херсонской области получила пять лет лишения свободы за участие в назначенной россиянами избирательной комиссии.

9 сентября Украинские партизаны взорвали авто, ликвидировали и ранили оккупантов, которые транспортировали "бюллетени" для псевдовыборов во временно оккупированной Новой Каховке.

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