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Суд заочно приговорил коллаборанта Сальдо к 15 годам лишения свободы

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2023, 16:33
Суд заочно приговорил коллаборанта Сальдо к 15 годам лишения свободы - Фото
Владимир Сальдо (Фото - сайт Кремля)

Малиновский районный суд Одессы признал виновнымв госизмене бывшего депутата Верховной Рады и бывшего мэра Херсона Владимира Сальдо и заочно приговорил его к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

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После начала российской оккупации части Херсонской области Сальдо был назначен оккупантами "главой областной военно-гражданской администрации", а затем "исполняющим обязанности губернатора Херсонской области".

Суд признал Сальдо виновным в государственной измене в условиях военного положения, коллаборационной деятельности, оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества и поражения в правах на тот же срок.

В сообщении суда говорится, что разбирательство проходило in absentia (при отсутствии обвиняемого), однако "судом были приняты все меры для вызова обвиняемого в судебные заседания".

"Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке", – отмечено в сообщении суда.

  • 25 августа Кабмин передал конфискованные активы Сальдо в управление Фонду государственного имущества. 
  • 18 октября Малиновский райсуд Одессы приговорил к пожизненному заключению бывшего заместителя главы администрации Херсонской области и российского коллаборанта Кирилла Стремоусова, который, вероятно, уничтожен в 2022 году.

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Сергей Бережной
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