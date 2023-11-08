Суд заочно приговорил коллаборанта Сальдо к 15 годам лишения свободы

Малиновский районный суд Одессы признал виновнымв госизмене бывшего депутата Верховной Рады и бывшего мэра Херсона Владимира Сальдо и заочно приговорил его к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

После начала российской оккупации части Херсонской области Сальдо был назначен оккупантами "главой областной военно-гражданской администрации", а затем "исполняющим обязанности губернатора Херсонской области".

Суд признал Сальдо виновным в государственной измене в условиях военного положения, коллаборационной деятельности, оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества и поражения в правах на тот же срок.

В сообщении суда говорится, что разбирательство проходило in absentia (при отсутствии обвиняемого), однако "судом были приняты все меры для вызова обвиняемого в судебные заседания".

"Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке", – отмечено в сообщении суда.

25 августа Кабмин передал конфискованные активы Сальдо в управление Фонду государственного имущества.

18 октября Малиновский райсуд Одессы приговорил к пожизненному заключению бывшего заместителя главы администрации Херсонской области и российского коллаборанта Кирилла Стремоусова, который, вероятно, уничтожен в 2022 году.

Читайте также: Обзор | 10 друзей Путина. Неудачники, охотники за деньгами: кто и почему становится коллаборантами

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.