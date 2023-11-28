Коригувала удари "шахедами" по Одесі: СБУ викрила колаборантку – фото
Служба безпеки України затримала агентку Головного управління Генштабу ЗС Росії (ГРУ), яка скоригувала десятки "шахедів" по Одесі. Про це написала пресслужба відомства.
За даними, зловмисниця передала агресору десятки геолокацій, де, за її переконанням, нібито базувалися підрозділи ЗСУ.
У серпні 2023 року СБУ викрила та повідомила про підозру двом іншим учасникам цієї агентурної мережі, серед яких – агент зі псевдонімом "Diezel" і його дружина, яка була "зв’язковою" російського ГРУ і зараз переховується від правосуддя у Санкт-Петербурзі, йдеться у матеріалі.
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Наразі СБУ затримала третю фігурантку. Як зазначається, за її координатами окупанти завдавали прицільні повітряні удари застосовуючи дрони-камікадзе типу Shahed-136.
Окрім цього, додає пресслужба, на фюзеляжах ворожих БПЛА росіяни робили надписи "від імені" прокремлівського Telegram-каналу, який воєнна розвідка РФ використовує для вербування та співпраці з "агентами".
У матеріалі додається, що зловмисниця через анонімний чат підтримувала комунікацію з координатором агентурної мережі – кадровим співробітником 3-го оперативного відділу 316-го розвідцентру російського ГРУ Григорієм Івановим.
Після ворожих ударів по Одесі злочинниця звітувала своєму куратору про наслідки "прильотів", пише відомство.
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Крім того, за даними, вона проводила дорозвідку поблизу інфраструктурних об’єктів обласного центру, які викликали зацікавленість у воєнної розвідки РФ.
Співробітники СБУ викрили розвідувально-підривну діяльність фігурантки й затримали її у власному помешканні.
За даними слідства, зловмисницею виявилась місцева підприємиця, яку російське ГРУ дистанційно завербувало у червні 2023 року.
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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Наразі злочинниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення, йдеться у матеріалі.
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