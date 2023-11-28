Коригувала удари "шахедами" по Одесі: СБУ викрила колаборантку – фото

Служба безпеки України затримала агентку Головного управління Генштабу ЗС Росії (ГРУ), яка скоригувала десятки "шахедів" по Одесі

Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала агентку Головного управління Генштабу ЗС Росії (ГРУ), яка скоригувала десятки "шахедів" по Одесі. Про це написала пресслужба відомства.

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За даними, зловмисниця передала агресору десятки геолокацій, де, за її переконанням, нібито базувалися підрозділи ЗСУ.

Фото: СБУ

У серпні 2023 року СБУ викрила та повідомила про підозру двом іншим учасникам цієї агентурної мережі, серед яких – агент зі псевдонімом "Diezel" і його дружина, яка була "зв’язковою" російського ГРУ і зараз переховується від правосуддя у Санкт-Петербурзі, йдеться у матеріалі.

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Наразі СБУ затримала третю фігурантку. Як зазначається, за її координатами окупанти завдавали прицільні повітряні удари застосовуючи дрони-камікадзе типу Shahed-136.

Окрім цього, додає пресслужба, на фюзеляжах ворожих БПЛА росіяни робили надписи "від імені" прокремлівського Telegram-каналу, який воєнна розвідка РФ використовує для вербування та співпраці з "агентами".

Фото: СБУ

У матеріалі додається, що зловмисниця через анонімний чат підтримувала комунікацію з координатором агентурної мережі – кадровим співробітником 3-го оперативного відділу 316-го розвідцентру російського ГРУ Григорієм Івановим.

Після ворожих ударів по Одесі злочинниця звітувала своєму куратору про наслідки "прильотів", пише відомство.

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Крім того, за даними, вона проводила дорозвідку поблизу інфраструктурних об’єктів обласного центру, які викликали зацікавленість у воєнної розвідки РФ.

Фото: СБУ

Співробітники СБУ викрили розвідувально-підривну діяльність фігурантки й затримали її у власному помешканні.

За даними слідства, зловмисницею виявилась місцева підприємиця, яку російське ГРУ дистанційно завербувало у червні 2023 року.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі злочинниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення, йдеться у матеріалі.

Після виходу з Чорноморської зернової ініціативи в липні 2023 року Росія почала атакувати українські порти як у районі Одеси, так і на Дунаї.

Одеський національний художній музей опублікував відео з вуличних камер, на яких зафіксовано російський ракетний удар по центру міста у ніч проти 6 листопада.

8 листопада Росія завдала ракетного удару в напрямку одного з портів Одеської області, влучила у цивільне судно під прапором Ліберії, загинув лоцман, були поранені члени екіпажу, постраждав працівник порту.

10 листопада в Одеському районі було два влучання, внаслідок яких постраждали три людини.

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