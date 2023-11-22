Спіймано ще одного агента РФ, вистежував бронетехніку ЗСУ у Харківській області – фото

Служба безпеки України повідомила про затримання чергового агента, завербованого розвідкою РФ. Він вистежував у Харківській області важку техніку ЗСУ та коригував обстріл.

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СБУ затримала агента ФСБ, який збирав дані про дислокації та переміщення Сил оборони на прикордонних територіях Харківської області.

За даними слідства, 41-річного мешканця Вовчанська в липні 2023 року було дистанційно завербовано кадровим співробітником ФСБ. Раніше чоловік неодноразово публічно висловлював проросійські погляди, через що потрапив у поле зору російських спецслужб.

Як стверджують у СБУ, після вербування агент виявляв переміщення важкої бронетехніки та артилерії ЗСУ в районі Вовчанська, зокрема гаубиць та РСЗВ, намагався дізнатися про місця дислокації підрозділів поблизу кордону з РФ, збирав інформацію про наслідки прильотів, а також створював мережу інформаторів.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використав для передання розвідданих росіянам.

Слідчі СБУ повідомили затриманого про підозру у державній зраді. У разі визнання його винним йому загрожує довічне ув'язнення.

11 листопада 2023 року Офіс генпрокурора повідомив, що російський агент, який у березні 2022 року навів ракети на Харківську обласну адміністрацію та інші цивільні будівлі, отримав довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Тоді загинула 31 особа, повідомляла прокуратура. У момент двох влучань у будівлі перебували тероборонівці, військові та волонтери, повідомляли в ОВА.

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