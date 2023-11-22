Пойман еще один агент РФ, выслеживал бронетехнику ВСУ в Харьковской области – фото

Служба безопасности Украины сообщила о задержании очередного агента, завербованного разведкой РФ. Он выслеживал в Харьковской области тяжелую технику ВСУ и корректировал обстрелы.

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СБУ задержала агента ФСБ, который собирал данные о дислокациях и перемещениях Сил обороны на приграничных территориях Харьковской области.

По данным следствия, 41-летний житель Волчанска в июле 2023 года был дистанционно завербован кадровым сотрудником ФСБ. Ранее мужчина неоднократно публично высказывал пророссийские взгляды, из-за чего и попал в поле зрения российских спецслужб.

Как утверждают в СБУ, после вербовки агент выявлял перемещения тяжелой бронетехники и артиллерии ВСУ в районе Волчанска, в том числе гаубиц и РСЗО, пытался узнать места дислокации подразделений вблизи границы с РФ, собирал информацию о последствиях прилетов, а также создавал сеть информаторов.

При обыске у задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал для передачи разведданных россиянам.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в государственной измене. В случае признания его виновным ему грозит пожизненное заключение.

11 ноября 2023 года Офис генпрокурора сообщил, что российский агент, который в марте 2022 года навел ракеты на Харьковскую областную администрацию и на другие гражданские здания, получил пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Тогда погиб 31 человек, сообщала прокуратура. В момент двух попаданий в здании находились теробороновцы, военные и волонтеры, сообщали в ОВА.

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