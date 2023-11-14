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В СБУ рассказали, какие объекты чаще всего интересуют наводчиков россиян

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2023, 17:34
В СБУ рассказали, какие объекты чаще всего интересуют наводчиков россиян - Фото
Спикер СБУ Артем Дехтяренко (Фото: скриншот с видео)

С начала большой войны СБУ расследовала почти 400 уголовных производств в отношении 257 человек, которые корректировали или наводили вражеский огонь. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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В целом, по его словам, в суд направлены обвинительные акты в отношении 224 человек. "Уже осуждены 77 корректировщиков", – отметил представитель СБУ.

Статистика касается исключительно статьи 114-2 Уголовного кодекса – несанкционированное распространение информации о ВСУ.

В зависимости от обстоятельств преступления, корректировщикам/наводчикам могут инкриминировать и более жесткие статьи (госизмена, пособничество государству-агрессору, коллаборационная деятельность), уточнили в СБУ.

География разоблаченных спецслужбой преступников широкая – фактически вся Украина. Но наиболее активно российские информаторы работают в прифронтовых регионах, уточняют в СБУ.

Там "охотятся" за координатами подразделений Сил обороны, их позициями, блокпостами и ПВО. Не меньше внимания уделяют и координатам гражданских объектов – школ, больниц, складской, энергетической и логистической инфраструктуры.

"В большинстве случаев враг ставит наводчикам конкретную задачу: проверить ту или иную локацию, сделать ее фото, зафиксировать максимальное скопление людей на объекте", – сказал спикер СБУ.

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Для сотрудничества вербуют преимущественно две категории людей:

→ идеологических приверженцев "русского мира", работающих за деньги или за обещание должности в оккупационных администрациях;
→ граждан, которых можно запугать шантажом и угрозами.

Для разоблачения наводчиков спецслужба использует множество методов сбора и анализа информации, отметили в СБУ.

"Начиная от мониторинга открытых данных, информации от наших собственных оперативных источников и заканчивая показаниями, получаемыми от уже разоблаченных наводчиков", – сказал Дехтяренко.

  • 11 ноября 2023 года Офис генпрокурора сообщил, что российский агент, который в марте 2022 года навел ракеты на Харьковскую областную администрацию и на другие гражданские здания, получил пожизненное заключение с конфискацией имущества.
  • Тогда погиб 31 человек, сообщала прокуратура. В момент двух попаданий в здании находились теробороновцы, военные и волонтеры, сообщали в ОВА.
Евгения Мазур
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