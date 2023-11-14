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У СБУ розповіли, які об'єкти найчастіше цікавлять навідників росіян

Этот материал также доступен на русском
14.11.2023, 17:34
У СБУ розповіли, які об'єкти найчастіше цікавлять навідників росіян - Фото
Речник СБУ Артем Дехтяренко (Фото: скриншот з відео)

Від початку великої війни СБУ розслідувала майже 400 кримінальних проваджень стосовно 257 осіб, які коригували чи наводили ворожий вогонь. Про це у коментарі LIGA.net розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.

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Загалом, за його словами, до суду скеровано обвинувальні акти щодо 224 осіб. "Вже засуджено 77 коригувальників", – зазначив речник СБУ.

Статистика стосується виключно статті 114-2 Кримінального кодексу – несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ.

Залежно від обставин злочину, коригувальникам/навідникам можуть інкримінувати й більш жорсткі статті (держзрада, пособництво державі-агресору, колабораційна діяльність), уточнили у СБУ.

Географія викритих спецслужбою злочинців широка – фактично вся Україна. Але найактивніше російські інформатори працюють у прифронтових регіонах, уточнюють у СБУ.

Там "полюють" за координатами підрозділів Сил оборони, їх позиціями, блокпостами та ППО. Не менше уваги приділяють і координатам цивільних об’єктів – школам, лікарням, складській, енергетичній та логістичній інфраструктурі.

"У більшості випадків ворог ставить навідникам конкретне завдання: перевірити ту чи іншу локацію, зробити її фото, зафіксувати максимальне скупчення людей на об’єкті", – сказав речник СБУ.

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Для співпраці вербують переважно дві категорії людей:

→ ідеологічних прихильників "русского мира", які працюють за гроші чи за обіцянку посади в окупаційних адміністраціях;
→ громадян, яких можна залякати шантажем і погрозами.

Для викриття навідників спецслужба використовує багато методів збору та аналізу інформації, зазначили у СБУ.

"Починаючи від моніторингу відкритих даних, інформації від наших власних оперативних джерел і закінчуючи свідченнями, які отримуємо від уже викритих навідників", – сказав Дехтяренко.

  • 11 листопада 2023 року Офіс генпрокурора повідомив, що російський агент, який у березні 2022 року навів ракети на Харківську обласну адміністрацію та на інші цивільні будівлі, отримав довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
  • Тоді загинула 31 людина, повідомляла прокуратура. У момент двох влучань у будівлі перебували тероборонівці, військові та волонтери, повідомляли в ОВА.
Євгенія Мазур
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