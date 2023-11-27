Брат ліквідованого екснардепа-зрадника Ковальова отримав підозру від СБУ: деталі
Служба безпеки України повідомила про підозру брату екснардепа-зрадника Олексію Ковальову, який заправляв російські танки та вивозив зерно з Херсонщини до Росії.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
За даними пресслужби, СБУ зібрала докази державної зради на депутата Херсонської облради Юрія Ковальова. Наразі він входить до складу окупаційної "держдуми Херсонської області" від партії російського диктатора Володимира Путіна "Єдина Росія" і продовжує сприяти війні РФ проти України.
Фігурант є старшим братом екснардепа-зрадника Олексія Ковальова, який після окупації Херсону публічно підтримав "приєднання" регіону до Росії й став "заступником" гауляйтера Сальдо "з питань сільського господарства", йдеться у матеріалі.
Читайте також: 10 друзів Путіна. Політичні невдахи, мисливці за грошима: хто і чому стає колаборантами
За словами СБУ, Юрій Ковальов, використовуючи "статус" свого брата, "переорієнтував" на російські потреби понад 20 підконтрольних компаній у регіоні. Для цього здійснив їхню "перереєстрацію" за російським законодавством.
Серед них – місцевий агрохолдинг, який упродовж 2023 року переправив до РФ майже 35 000 тонн українського зерна на загальну суму 140 млн грн.
Пресслужба додала, що за його вказівкою підконтрольні йому автозаправні станції здійснювали "позачергове" забезпечення пальним військової техніки РФ, у тому числі ворожих танків та бронемашин.
Крім того, компанії злочинця активно постачали "продпайки" для рашистів, які перебувають на російських блокпостах в окупованій частині регіону, йдеться у дописі.
В СБУ зазначили, що підприємства Юрія Ковальова регулярно фінансують бюджет Росії у вигляді сплати "податків" та "зборів".
Тільки за серпень 2022 року одна з його агрокомпаній перерахувала на користь загарбників майже 3 млн російських рублів.
На підставі зібраних доказів Юрію Ковальову повідомлено про підозру за статтями про державну зраду та колабораційну діяльність.
У матеріалі додали, що оскільки він перебуває на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи щодо його притягнення до відповідальності.
За даними пресслужби, СБУ зібрала докази державної зради на депутата Херсонської облради Юрія Ковальова. Наразі він входить до складу окупаційної "держдуми Херсонської області" від партії російського диктатора Володимира Путіна "Єдина Росія" і продовжує сприяти війні РФ проти України.
Фігурант є старшим братом екснардепа-зрадника Олексія Ковальова, який після окупації Херсону публічно підтримав "приєднання" регіону до Росії й став "заступником" гауляйтера Сальдо "з питань сільського господарства", йдеться у матеріалі.
Читайте також: 10 друзів Путіна. Політичні невдахи, мисливці за грошима: хто і чому стає колаборантами
За словами СБУ, Юрій Ковальов, використовуючи "статус" свого брата, "переорієнтував" на російські потреби понад 20 підконтрольних компаній у регіоні. Для цього здійснив їхню "перереєстрацію" за російським законодавством.
Серед них – місцевий агрохолдинг, який упродовж 2023 року переправив до РФ майже 35 000 тонн українського зерна на загальну суму 140 млн грн.
Пресслужба додала, що за його вказівкою підконтрольні йому автозаправні станції здійснювали "позачергове" забезпечення пальним військової техніки РФ, у тому числі ворожих танків та бронемашин.
Крім того, компанії злочинця активно постачали "продпайки" для рашистів, які перебувають на російських блокпостах в окупованій частині регіону, йдеться у дописі.
В СБУ зазначили, що підприємства Юрія Ковальова регулярно фінансують бюджет Росії у вигляді сплати "податків" та "зборів".
Тільки за серпень 2022 року одна з його агрокомпаній перерахувала на користь загарбників майже 3 млн російських рублів.
На підставі зібраних доказів Юрію Ковальову повідомлено про підозру за статтями про державну зраду та колабораційну діяльність.
У матеріалі додали, що оскільки він перебуває на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи щодо його притягнення до відповідальності.
- Про те, що Олексія Ковальова колеги підозрюють у держзраді, повідомила 28 квітня 2022 року голова партії Слуга народу Олена Шуляк. Того ж дня колектив 4 каналу попросив не ототожнювати їх із власником цього медіа Ковальовим. Журналісти повідомили, що з перших днів великої війни він не виходив на зв'язок та перебував в окупації.
- 22 червня 2022 року начальник ГУР Кирило Буданов підтвердив підрив на Херсонщині автомобіля народного депутата Слуги народу Олексія Ковальова.
Читайте також: Гауляйтер Херсонщини Сальдо відкрив компанію у Великій Британії попри санкції – The Guardian