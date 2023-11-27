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Брат ликвидированного экснардепа-предателя Ковалева получил подозрение от СБУ: детали

Цей матеріал також доступний українською
27.11.2023, 17:20
Брат ликвидированного экснардепа-предателя Ковалева получил подозрение от СБУ: детали - Фото
Юрий Ковалев (Фото: Херсон.Громада.Инициатива)

Служба безопасности Украины сообщила, что получил подозрение брат  экс-нардепа-предателя Алексея Ковалева, который заправлял российские танки и вывозил зерно из Херсона в Россию.

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По данным пресс-службы, СБУ собрала доказательства государственной измены депутату Херсонского облсовета Юрию Ковалеву. В настоящее время он входит в состав оккупационной "госдумы Херсонской области" от партии российского диктатора Владимира Путина "Единая Россия" и продолжает содействовать войне РФ против Украины.

Фигурант является старшим братом  экс-нардепа-предателя Алексея Ковалева, который после оккупации Херсона публично поддержал "присоединение" региона к России и стал "заместителем" гауляйтера Сальдо "по вопросам сельского хозяйства", говорится в материале.

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По словам СБУ, Юрий Ковалев, используя "статус" своего брата, "переориентировал" на российские нужды более 20 подконтрольных компаний в регионе. Для этого провел их "перерегистрацию" по российскому законодательству.

Среди них – местный агрохолдинг, который в 2023 году переправил в РФ почти 35 000 тонн украинского зерна на общую сумму 140 млн грн.

Пресс-служба добавила, что по его указанию подконтрольные ему автозаправочные станции осуществляли "внеочередное" обеспечение горючим военной техники РФ, в том числе вражеских танков и бронемашин.

Кроме того, компании преступника активно снабжали "продпайками" рашистов, находящихся на российских блокпостах в оккупированной части региона, говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что предприятия Юрия Ковалева регулярно финансируют бюджет России в виде уплаты "налогов" и "сборов".

Только за август 2022 года одна из его агрокомпаний перечислила в пользу захватчиков около 3 млн российских рублей.

На основании собранных доказательств Юрию Ковалеву сообщено о подозрении по статьям о государственной измене и коллаборационной деятельности.

В материале добавили, что поскольку он находится на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.
  • О том, что Алексея Ковалева коллеги подозревают в госизмене, сообщила 28 апреля 2022 года председатель партии Слуга народа Елена Шуляк. В тот же день коллектив 4 канала попросил не отождествлять их с владельцем этого медиа Ковалевым. Журналисты сообщили, что с первых дней войны он не выходил на связь и находился в оккупации.
  • 22 июня 2022 начальник ГУР Кирилл Буданов подтвердил подрыв в Херсонской области автомобиля народного депутата Слуги народа Алексея Ковалева.

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Ульяна Кричковская
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