В Херсонской области подорвали автомобиль депутата-коллаборанта Ковалева

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил подрыв в Херсонской области автомобиля народного депутата Слуги народа Алексей Ковалева, которого Госбюро расследований подозревает в коллаборационизме. Об этом Буданов сказал в эфире телемарафона.

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Он подтвердил, что разведка сотрудничает с партизанами на временно оккупированных территориях и имеет там своих агентов.

"Как вы видите, есть много, на первый взгляд, не очень понятных случаев, как кого-то где-то подстрелили в оккупированных городах, где-то нефтяное хранилище подорвалось и т. д.. Партизаны работают", – сказал Буданов.

На просьбу перечислить несколько кейсов успешных операций, он посоветовал поинтересоваться "не очень обычными" случаями, которые произошли в Херсонском регионе за последние четыре дня".

На вопрос, действительно ли в Херсонской области подорвали автомобиль, который принадлежит депутату Слуги народа Алексею Ковалеву, Буданов ответил: "Я могу вам подтвердить, что было совершено определенное действие. Автомобиль точно подорван. В каком именно состоянии сейчас находится этот коллаборант и предатель, мы выясняем".

Радио Свобода со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что информация о смерти депутата не соответствует действительности.

О том, что Ковалева коллеги подозревают в госизмене, сообщила 28 апреля глава партии Слуга народа Елена Шуляк. В тот же день коллектив 4 канала попросил не отождествлять их с собственником этого медиа Ковалевым. Журналисты сообщили, что с первых дней большой войны он не выходил на связь и пребывал в оккупации.

8 июня на Facebook-странице Ковалева появилось первое сообщение с начала полномасштабного вторжения: он написал, что "Россия здесь навсегда, и теснейшая интеграция с Россией уже происходит".

Госбюро расследований сообщает, что еще в апреле генпрокурор по инициативе ГБР открыла уголовное дело против нардепа.

Вадим Ребрина

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