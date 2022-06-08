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Против "слуги народа" Ковалева еще в апреле открыли дело о коллаборационизме – ГБР

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2022, 18:54
Против
Алексей Ковалев (фото — Facebook Юрия Соболевского)

Госбюро расследований сообщает, что еще в апреле генпрокурор по инициативе ГБР открыла уголовное дело против херсонского нардепа от Слуги народа Алексея Ковалева, который сегодня на своей странице в Facebook признался в коллаборационизме.

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Дело открыто по признакам состава преступления, предусмотренного частью четвертой ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) УК.

Оперативники ГБР установили, что депутат сотрудничает с оккупационными силами Российской Федерации на временно оккупированной территории Херсонской области. Подконтрольные ему предприятия, говорят в ГБР, поставляют пищевую продукцию во временно оккупированный Крым с последующей реализацией на территории РФ, а также завозят в Херсонскую область из Крыма горюче-смазочные материалы.

"Депутат обеспечивает размещение личного состава оккупационных сил в помещениях подконтрольного ему санатория, расположенного в городе Голая Пристань Херсонской области", – говорится в сообщении.

В ГБР также обратили внимание на пост Ковалева в Facebook, где он "сам рассказывает, что сотрудничает с оккупантами".

  • О том, что Ковалева коллеги подозревают в госизмене, сообщила 28 апреля глава партии Слуга народа Елена Шуляк. В тот же день коллектив 4 канала попросил не отождествлять их с собственником этого медиа Ковалевым. Журналисты сообщили, что с первых дней большой войны он не выходил на связь и пребывал в оккупации.
Вадим Ребрина
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Слуга народа коллаборационизм гбр Алексей Ковалев
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