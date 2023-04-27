Гауляйтер Сальдо открыл компанию в Великобритании, несмотря на санкции – The Guardian

Главный коллаборант Херсонской области Владимир Сальдо, против которого Великобритания ввела санкции, открыл аграрную компанию в стране. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на реестр юридических лиц Великобритании.

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В июне 2022 года британское правительство заморозило активы Сальдо и запретило ему въезд в страну. Несмотря на это, с ноября он считается владельцем компании Grainholding Ltd с офисом в Лондоне, пишут журналисты. Предприятие специализируется на выращивании и торговле зерном.

Уставный капитал организации – 1 млн фунтов. Сальдо занимает должность директора компании, ему принадлежит доля 50% организации. Владельцем другой половины и коммерческим директором указан Григорий Смитюк, который якобы живет в Киеве.

Издание отмечает, что в Британии не нужно подтверждать лицо, которое в дальнейшем будет являться владельцем того или иного бизнеса.

После регистрации компании запись о Сальдо в списке санкций пополнилась данными, указанными в учредительных документах Grainholding Ltd. Это может означать, что британские власти знали о существовании компании и считали данные о владельце подлинными, отмечает газета.

Кроме того, Grainholding Ltd изначально была зарегистрирована в здании, к которому, по словам представительницы компании, не имела отношения. Когда журналисты The Guardian начали расследование, адрес в реестре изменился.

LIGA.net отправила информационный запрос по этому поводу в посольство Великобритании в Украине.

В апреле 2022 года оккупантыкафиры назначили главным гауляйтером Херсонской области Владимира Сальдо. В Украине арестовали его активы, он попал под украинские и западные санкции.

6 января 2023 года в доме Сальдо провели обыски.

9 марта СБУ сообщила о подозрении в коллаборационизме владелице херсонской телерадиокомпании ВТВ плюс. Она лично брала интервью у Сальдо.

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Мілана Головань

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