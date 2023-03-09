СБУ: Собственник херсонской телекомпании ВТВ Плюс получила подозрение в коллаборационизме

Служба безопасности Украины сообщила, что уведомила о подозрении в коллаборационизме владелицу херсонской телерадиокомпании ВТВ плюс.

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По данным СБУ, после начала российской оккупации Херсона собственник канала добровольно пошла на сотрудничество с оккупационной администрацией страны-агрессора, предоставила ресурсы телеканала для распространения кремлевской пропаганды и поддержки российских гауляйтеров. Также подозреваемая лично брала интервью у Владимира Сальдо, которого оккупанты называли "главой Херсонской области".

Перед деоккупацией Херсона подозреваемая сбежала из города на временно контролируемую Россией территорию Украины, сообщает спецслужба.

СБУ уведомило владелицу телерадиокомпании ВТВ плюс о подозрении в коллаборационизме. В случае вынесения ей обвинительного приговора ей грозит до 12 лет заключения.

По данным открытых источников, основательницей и единственным владельцем ТРК ВТВ Плюс является Татьяна Александровна Каменская.

11 ноября 2022 года заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинским силам известны все коллаборанты в деоккупированных населенных пунктах.

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Сергій Бережний

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