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В доме у херсонского гауляйтера Сальдо прошли обыски – фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2023, 15:36
Видео: ГБР
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Сотрудники Госбюро расследований провели обыски у главного коллаборанта Херсонской области Владимира Сальдо. Правоохранители показали фото найденных по месту жительства гауляйтера "документов" РФ с прямыми указаниями к совершению преступлений против Украины.

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ГБР заявляет, что получило сведения о структуре оккупационной администрации и начислении зарплат в рублях. Найдены конспекты об особенностях законодательства РФ, а также ведомости о херсонских патриотах и активистах.

В доме у херсонского гауляйтера Сальдо прошли обыски – фото, видео

В доме у херсонского гауляйтера Сальдо прошли обыски – фото, видео

В доме у херсонского гауляйтера Сальдо прошли обыски – фото, видео

Правоохранители также показали библиотеку Сальдо – там книги "Императрица Екатерина ІІ", "Россия. Великая Судьба", "Москва. Размышления в фотографиях", пособие "Радость секса. Книга о премудростях любви". Также обнаружено "много" советской геральдики, наград и георгиевских лент, сообщают в ГБР.

В доме у херсонского гауляйтера Сальдо прошли обыски – фото, видео

Обвинительные акты по Сальдо и его заместителю уже направлены в суд. Им инкриминируют госизмену, коллаборационную деятельность, оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ и прославление ее участников.

  • В апреле оккупанты назначили главным гауляйтером Херсонской области Владимира Сальдо. В Украине арестовали его активы, он попал и под украинские, и под западные санкции.
  • Бюро экономической безопасности заявило, что Сальдо уклонился от уплаты налогов на сумму более 60 млн грн, на него завели дело.
  • 29 ноября был задержан Владимир Пепель – заместитель мэра Херсона, который во время российской оккупации работал на врага в команде Сальдо.

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Оксана Житнюк
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война Херсон обыск владимир сальдо
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