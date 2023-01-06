В доме у херсонского гауляйтера Сальдо прошли обыски – фото, видео

Сотрудники Госбюро расследований провели обыски у главного коллаборанта Херсонской области Владимира Сальдо. Правоохранители показали фото найденных по месту жительства гауляйтера "документов" РФ с прямыми указаниями к совершению преступлений против Украины.

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ГБР заявляет, что получило сведения о структуре оккупационной администрации и начислении зарплат в рублях. Найдены конспекты об особенностях законодательства РФ, а также ведомости о херсонских патриотах и активистах.

Правоохранители также показали библиотеку Сальдо – там книги "Императрица Екатерина ІІ", "Россия. Великая Судьба", "Москва. Размышления в фотографиях", пособие "Радость секса. Книга о премудростях любви". Также обнаружено "много" советской геральдики, наград и георгиевских лент, сообщают в ГБР.

Обвинительные акты по Сальдо и его заместителю уже направлены в суд. Им инкриминируют госизмену, коллаборационную деятельность, оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ и прославление ее участников.

В апреле оккупанты назначили главным гауляйтером Херсонской области Владимира Сальдо. В Украине арестовали его активы, он попал и под украинские, и под западные санкции.

Бюро экономической безопасности заявило, что Сальдо уклонился от уплаты налогов на сумму более 60 млн грн, на него завели дело.

29 ноября был задержан Владимир Пепель – заместитель мэра Херсона, который во время российской оккупации работал на врага в команде Сальдо.

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Оксана Житнюк

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