В Херсоне идет отлов предателей: задержан заммэра, работавший на Сальдо во время оккупации

Задержан заместитель мэра Херсона, который во время российской оккупации работал на врага в команде гауляйтера Владимира Сальдо. Об этом сообщают в Офисе генпрокурора и Госбюро расследований.

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Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о Владимире Пепеле – заместителе мэра Херсона вопросам деятельности исполнительных органов совета.

Задержанному сообщено о подозрении по статье о коллаборационизме, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Мужчина арестован с правом на внесение залога.

По данным следствия, с марта 2022 года подозреваемый перешел на сторону врага и начал сотрудничать с оккупантами.

В Госбюро заявляют, что он участвовал в организации работы предприятий жилищно-коммунальной сферы по российскому законодательству, отлаживал оккупационные системы взыскания с населения платежей за услуги ЖКХ.

Также, по данным ГБР, он готовил помещение для проведения устроенного Россией фейкового референдума.

При задержании у мужчины нашли конституцию России и другие пропагандистские материалы. Также фигурант проверяется на причастность к незаконному обороту оружия и взрывчатых веществ, сообщают правоохранители.

В апреле оккупанты назначили главным гауляйтером Херсонской области Владимира Сальдо. В Украине арестовали его активы, он попал и под украинские, и под западные санкции.

Бюро экономической безопасности заявило, что Сальдо уклонился от уплаты налогов на сумму более 60 млн грн, на него завели дело.

11 ноября подразделения ВСУ вошли в Херсон. В Минобороны сообщили, что зачистка может продолжаться неделями.

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Оксана Житнюк , Юрій Смірнов

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