Корректировала удары "шахедами" по Одессе: СБУ разоблачила коллаборантку – фото

Служба безопасности Украины задержала агента Главного управления Генштаба ВС России (ГРУ), которая скорректировала десятки "шахедов" по Одессе

photo_2023-11-28_10-34-43

Служба безопасности Украины задержала агента Главного управления Генштаба ВС России (ГРУ), которая скорректировала десятки "шахедов" по Одессе. Об этом написала пресс-служба ведомства.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

По данным, злоумышленница передала агрессору десятки геолокаций, где, по ее убеждению, якобы базировались подразделения ВСУ.

Фото: СБУ

В августе 2023 года СБУ разоблачила и сообщила о подозрении двум другим участникам этой агентурной сети, среди которых – агент под псевдонимом "Diezel" и его жена, которая была "связной" российского ГРУ и сейчас скрывается от правосудия в Санкт-Петербурге, говорится в материале.

Читайте также: Брат ликвидированного экснардепа-изменника Ковалева получил подозрение от СБУ: детали

Сейчас СБУ задержала третью фигурантку. Как отмечается, по ее координатам оккупанты наносили прицельные воздушные удары применяя дроны-камикадзе типа Shahed-136.

Кроме этого, добавляет пресс-служба, на фюзеляжах враждебных БПЛА россияне делали надписи "от имени" прокремлевского Telegram-канала, используемого военной разведкой РФ для вербовки и сотрудничества с "агентами".

Фото: СБУ

В материале добавляется, что злоумышленница через анонимный чат поддерживала коммуникацию с координатором агентурной сети – кадровым сотрудником 3-го оперативного отдела 316-го разведцентра российского ГРУ Григорием Ивановым.

После вражеских ударов по Одессе преступница отчитывалась своему куратору о последствиях "прилетов", пишет ведомство.

Читайте также: СБУ: Коллаборант сдал РФ проукраинского отца, чтобы получить должность – видео, фото

Кроме того, по данным, она проводила доразведку вблизи инфраструктурных объектов областного центра, вызвавших заинтересованность в военной разведке РФ.

Фото: СБУ

Сотрудники СБУ разоблачили разведывательно-подрывную деятельность фигурантки и задержали ее в собственном доме.

По данным следствия, злоумышленницей оказалась местная предпринимательница, которую российское ГРУ дистанционно завербовало в июне 2023 года.

Читайте также: Пойман еще один агент РФ, выслеживал бронетехнику ВСУ в Харьковской области – фото

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас преступница находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение, говорится в материале.

После выхода из Черноморской зерновой инициативы в июле 2023 года Россия начала атаковать украинские порты как в районе Одессы, так и на Дунае.

Одесский национальный художественный музей опубликовал видео с уличных камер, на которых зафиксирован российский ракетный удар по центру города в ночь на 6 ноября.

8 ноября Россия нанесла ракетный удар в направлении одного из портов Одесской области, попала в гражданское судно под флагом Либерии, погиб лоцман, были ранены члены экипажа, пострадал работник порта.

10 ноября в Одесском районе было два попадания, в результате которых пострадали три человека.

Смотрите также: Олещук показал, как ночью украинский зенитчик впервые сбил "шахед" над Одессой – видео