Служба безпеки України заявила, що встановила особи чотирьох столичних блогерів, які незаконно поширювали інформацію про наслідки масованої ракетно-дронової атаки РФ на Київ 2 січня. Після проведення комплексних перевірок буде вирішуватись питання щодо притягнення винних до відповідальності.

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В СБУ повідомили, що зранку 2 січня блогери здійснили несанкціоновану відеозйомку прильотів по Києву та опублікували це у соцмережах.

"Ці відео миттєво "підхопили" численні пропагандистські пабліки країни-агресора та інформресурси спецслужб РФ, зокрема Telegram-канал Шарія, якому інкримінують державну зраду", – повідомили в СБУ.

У спецслужбі зазначили, що отриману інформацію окупанти та їхні поплічники могли використовувати для підготовки нових та коригування повторних ударів по Києву.

В СБУ нагадали про заборону знімати роботу Сил оборони і наслідки обстрілів. Публікація таких медіафайлів розцінюється як коригування ворожого вогню, за що передбачено до 12 років тюрми.

Блогери розповіли на відео про профілактичні бесіди, проведені з ними спецслужбою, та про "щире каяття".

2 січня Росія здійснила масовану ракетну атаку на столицю. Окупанти запустили по Києву аеробалістичні ракети "Кинджал" - били по цивільній інфраструктурі. Відомо про 54 постраждалих.

Усі 10 ракет Х-47М2 "Кинджал" було збито системою протиповітряної оборони Patriot.

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