Київ. Кількість постраждалих внаслідок масованої атаки 2 січня зросла до 54

У Київській міській військовій адміністрації заявили, що в більшості постраждалих під час вчорашньої масованої атаки – мінно-вибухові травми

Київ (Фото - Валентина Поліщук/LIGA.net)

Станом на 3 січня відомо про 54 постраждалих у Києві внаслідок російської масованої ракетної атаки 2 січня. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

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Наразі кількість загиблих залишається без змін: відомо про 2 людей. Відомо, що серед них — науковиця, професорка катедри екології Людмила Шевцова, яка викладала у Києво-Могилянській академії.

У КМВА зауважили також, що у більшості постраждалих — мінно-вибухові травми.

Росія здійснила масовану ракетну атаку в Україні вранці 2 січня. Окупанти масовано атакували Київ аеробалістичними ракетами "Кинджал" – є руйнування та постраждалі, виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.

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Внаслідок удару п'ять районів Києва та два райони Київської області мали проблеми з електропостачанням через російські ракети. Світло зникло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському, Подільському та Оболонському районах столиці України, а також у Бучанському та Вишгородському районах Київської області.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що окупанти били по цивільній інфраструктурі під час масованого удару вранці 2 січня.

Головнокомандувач Збройних Сил України Залужний заявив, що усі 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" було збито системою протиповітряної оборони Patriot.

Також окупанти масовано вдарили ракетами по Харкову: мер повідомив про кілька прильотів у центрі міста в районах житлової забудови. Станом на ранок 3 січня відомо, що кількість постраждалих унаслідок масованої атаки зросла до 62.

Поліція уточнила, що Росія вдарила по Харкову балістичною ракетою типу "Іскандер-М".

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