Киев. Количество пострадавших в результате массированной атаки 2 января возросло до 54

В Киевской городской военной администрации заявили, что у большинства пострадавших во время вчерашней массированной атаки – минно-взрывные травмы

Киев (Фото - Валентина Полищук/LIGA.net)

По состоянию на 3 января известно о 54 пострадавших в Киеве в результате российской массированной ракетной атаки 2 января. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Сейчас количество погибших остается без изменений: известно о 2 людях. Известно, что среди них – ученая, профессор кафедры экологии Людмила Шевцова, которая преподавала в Киево-Могилянской академии.

В КМВА отметили также, что у большинства пострадавших минно-взрывные травмы.

Россия совершила массированную ракетную атаку в Украине утром 2 января. Оккупанты массированно атаковали Киев аэробалистическими ракетами "Кинжал" – разрушения и пострадавшие, возникли проблемы со светом и водоснабжением.

Читайте также: Киев. Последствия российского ракетного удара – фото LIGA.net

В результате удара пять районов Киева и два района Киевской области имели проблемы с электроснабжением через российские ракеты. Свет исчез в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах столицы Украины, а также в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что окупанты били по гражданской инфраструктуре во время массированного удара утром 2 января.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Залужный заявил, что все 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" были сбиты системой противовоздушной обороны Patriot.

Также оккупанты массированно ударили ракетами по Харькову: мэр сообщил о нескольких прилетах в центре города в районах жилой застройки. По состоянию на утро 3 января известно, что количество пострадавших в результате массированной атаки возросло до 62.

Полиция уточнила, что Россия ударила по Харькову баллистической ракетой типа "Искандер-М".

Читайте также: В Киеве пострадали автосалоны от ракетной атаки россиян: фото