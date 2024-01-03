Харків. Кількість постраждалих унаслідок масованої атаки зросла до 62

Серед поранених унаслідок ракетної атаки 2 січня — шестеро дітей. Наразі в медзакладах міста залишаються 28 потерпілих, з них четверо — діти

Харків (Фото: ДСНС)

У Харкові станом на ранок 3 січня відомо про 62 постраждалих унаслідок масованої ракетної атаки росіян, яка сталася 2 січня. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За даними очільника ОВА, серед поранених — шестеро дітей. Наразі в медзакладах міста залишаються 28 потерпілих, з них четверо — діти. Двоє дорослих у важкому стані.

Кількість жертв залишається без змін: відомо про одну загиблу літню жінку — їй був 91 рік.

Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні вранці 2 січня 2024 року. Окупанти масовано вдарили ракетами по Харкову: мер повідомив про кілька прильотів у центрі міста в районах житлової забудови.

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Опісля поліція уточнила, що Росія вдарила по Харкову балістичною ракетою типу "Іскандер-М".

Окрім цього, також вибухи лунали в Києві, ворог атакував столицю ракетами типу "Кинджал". Головнокомандувач Збройних Сил України Залужний заявив, що усі 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" було збито системою протиповітряної оборони Patriot.

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, станом на 16:00 2 січня внаслідок масованої атаки Росії по Україні загинули п'ятеро людей, ще 119 – постраждали.

2 січня ввечері у Харкові без оголошення повітряної тривоги пролунав вибух, повідомив співрозмовник LIGA.net у місті.

у місті. Пізніше стало відомо, що Росія вдарила ракетами С-300 по Харкову. Внаслідок цього є руйнування школи та дитячого садка.

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