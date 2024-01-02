Російська атака 2 січня. Кулеба: Україна стала першою у світі, хто зміг відбити таке

На його думку, це увійде у підручники з воєнного мистецтва

Дмитро Кулеба (Фото: ЕРА)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи в ефірі національного телемарафону російський масований ракетно-дроновий обстріл в ніч та вранці 2 січня, заявив, що Україна стала першою країною у світі, яка змогла відбити атаку такого типу.

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"Сьогоднішня атака безпрецедентна за масштабом, і, до речі, я думаю, що ми сьогодні стали першою країною у світі, яка змогла відбити подібну ракетно-дронову атаку. Це увійде у підручники воєнного мистецтва", – сказав глава МЗС.

Кулеба додав, що перемога над Росією буде здобута на полі бою, і задача українських дипломатів полягає в тому, щоб український солдат в окопі не відчував браку ні в чому. Це, за словами міністра, стосується снарядів, дронів та будь-яких інших типів зброї.

Головнокомандувач Збройних Сил України Залужний заявив, що усі 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", які сьогодні використала Росія, було збито системою протиповітряної оборони Patriot.

Окупанти масовано вдарили ракетами по Харкову: мер повідомив про кілька прильотів у центрі міста в районах житлової забудови, є постраждалі.

Поліція уточнила, що Росія вдарила по Харкову балістичною ракетою типу "Іскандер-М".

Також вибухи лунали у Києві, ворог атакував столицю ракетами типу "Кинджал".

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