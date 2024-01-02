Российская атака 2 января. Кулеба: Украина стала первой в мире, кто смог отбить такое

По его мнению, это войдет в учебники по военному искусству

Дмитрий Кулеба (Фото: ЕРА)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя в эфире национального телемарафона российский массированный ракетно-дроновый обстрел в ночь и утром 2 января, заявил, что Украина стала первой страной в мире, которая смогла отразить атаку такого типа.

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"Сегодняшняя атака беспрецедентна по масштабу, и, кстати, я думаю, что мы сегодня стали первой страной в мире, которая смогла отразить подобную ракетно-дроновую атаку. Это войдет в учебники военного искусства", – сказал глава МИД.

Кулеба добавил, что победа над Россией будет одержана на поле боя, и задача украинских дипломатов состоит в том, чтобы украинский солдат в окопе не испытывал недостатка ни в чем. Это, по словам министра, касается снарядов, дронов и любых других типов оружия.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Залужный заявил, что все 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", которые сегодня использовала Россия, были сбиты системой противовоздушной обороны Patriot.

Оккупанты массированно ударили ракетами по Харькову: мэр сообщил о нескольких прилетах в центре города в районах жилой застройки, есть пострадавшие.

Полиция уточнила, что Россия ударила по Харькову баллистической ракетой типа "Искандер-М".

Также взрывы прогремели в Киеве, враг атаковал столицу ракетами типа "Кинжал".

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