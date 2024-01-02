Зеленський – українцям: Росія запустила 300 ракет з 29 грудня, реагуйте на сигнали тривоги

Він додав, що внаслідок сьогоднішньої атаки країни-агресора на Київ та Харків загинули п'ятеро та поранені ще 130 людей

Київ (Фото: LIGA.net)

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що з 29 грудня по 2 січня росіяни запустили по Україні близько 300 ракет та понад 200 "шахедів". Глава держави закликав українців реагувати на сигнали повітряної тривоги.

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"Тільки цієї доби було понад 100 ракет різних типів. І спеціально траєкторії були прораховані ворогом так, щоб завдати найбільшої шкоди. Це абсолютно свідомий терор. Від 29 грудня і по сьогодні Росія застосувала по Україні вже майже 300 ракет і понад 200 шахедів", – сказав верховний головнокомандувач.

Він додав, що внаслідок сьогоднішньої атаки країни-агресора на Київ та Харків загинули п'ятеро та поранені ще 130 людей. Рятувальні роботи тривають.

У зв'язку з цим Зеленський закликав українців уважніше реагувати на всі сигнали повітряної тривоги.

"І, будь ласка, особливо в ці дні звертайте увагу на сигнали повітряної тривоги. Нелюди ці хочуть завдати болю Україні. Важливо берегти життя", – заявив президент.

Головнокомандувач Збройних Сил України Залужний заявив, що усі 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", які сьогодні використала Росія, було збито системою протиповітряної оборони Patriot.

Окупанти масовано вдарили ракетами по Харкову: мер повідомив про кілька прильотів у центрі міста в районах житлової забудови, є постраждалі.

Поліція уточнила, що Росія вдарила по Харкову балістичною ракетою типу "Іскандер-М".

Також вибухи лунали у Києві, ворог атакував столицю ракетами типу "Кинджал".

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