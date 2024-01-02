Зеленский – украинцам: РФ запустила 300 ракет с 29 декабря, реагируйте на сигналы тревоги

Он добавил, что в результате сегодняшней атаки страны-агрессора на Киев и Харьков погибли пятеро и ранены еще 130 человек

Киев (Фото: LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что с 29 декабря по 2 января россияне запустили по Украине около 300 ракет и более 200 "шахедов". Глава государства призвал украинцев реагировать на сигналы воздушной тревоги.

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"Только в эти сутки было более 100 ракет разных типов. И специально траектории были просчитаны врагом так, чтобы нанести наибольший вред. Это абсолютно сознательный террор. С 29 декабря и по сегодняшний день Россия применила по Украине уже почти 300 ракет и более 200 шахедов", – сказал верховный главнокомандующий.

Он добавил, что в результате сегодняшней атаки страны-агрессора на Киев и Харьков погибли пятеро и ранены еще 130 человек. Спасательные работы продолжаются.

В связи с этим Зеленский призвал украинцев внимательнее реагировать на все сигналы воздушной тревоги.

"И, пожалуйста, особенно в эти дни обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги. Нелюди эти хотят причинить боль Украине. Важно беречь жизни", – заявил президент.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Залужный заявил, что все 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", которые сегодня использовала Россия, были сбиты системой противовоздушной обороны Patriot.

Оккупанты массированно ударили ракетами по Харькову: мэр сообщил о нескольких прилетах в центре города в районах жилой застройки, есть пострадавшие.

Полиция уточнила, что Россия ударила по Харькову баллистической ракетой типа "Искандер-М".

Также взрывы прогремели в Киеве, враг атаковал столицу ракетами типа "Кинжал".

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