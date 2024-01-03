Київ. Жертв атаки РФ 29 грудня вже 30, ще одна людина померла в лікарні

29 грудня російські війська застосували проти України 158 ракет та дронів. Кількість загиблих унаслідок ракетного удару збільшилася до 30

Наслідки російського удару в Києві 29 грудня (Фото: Володимир Зеленський)

У лікарні померла ще одна людина, яка зазнала поранень унаслідок ракетної атаки росіян по Києву 29 грудня 2023 року. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

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Загалом кількість загиблих унаслідок ракетного удару збільшилося до 30. Ще 29 людей отримали поранення.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українська протиповітряна оборона збила 87 російських ракет та 27 ударних безпілотників.

За попередніми даними, російські війська застосували проти України 158 засобів повітряного нападу. За даними журналістів, ця масована атака на Україну може коштувати Росії $1,273 млрд.

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Також міністр оборони України Рустем Умєров тоді заявив, що такі ракетні атаки на Україну, як 29 грудня, можуть повторитися, бо у Росії є великий запас ракет.

2 січня 2024 року Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні, внаслідок якої, за попередніми даними, загинули п'ятеро людей, ще 119 – постраждали.

29 грудня у Дніпрі було влучання в пологовий будинок та торговий центр, у місті загинуло п'ятеро людей та 25 отримали поранення. В Одесі двоє людей загинули, 15 отримали поранення, серед них двоє дітей – шести та восьми років.

У Запоріжжі 10 постраждалих та загибла жінка. У Харкові загинув чоловік, 11 людей поранено. У Львові одна людина загинула, 15 травмовано.

Зеленський показав наслідки удару по ТРЦ у Дніпрі та багатоповерхівці в Одесі – відео з місць.

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