Киев. Жертв атаки РФ 29 декабря уже 30, еще один человек умер в больнице

29 декабря российские войска применили против Украины 158 ракет и дронов. Количество погибших в результате ракетного удара увеличилось до 30

Последствия российского удара в Киеве 29 декабря (Фото: Владимир Зеленский)

В больнице скончался еще один человек, который получил ранения в результате ракетной атаки россиян по Киеву 29 декабря 2023 года. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

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В целом количество погибших в результате ракетного удара увеличилось до 30. Еще 29 человек получили ранения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинская противовоздушная оборона сбила 87 российских ракет и 27 ударных беспилотников.

По предварительным данным, российские войска применили против Украины 158 средств воздушного нападения. По данным журналистов, эта массированная атака на Украину может стоить России $1,273 млрд.

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Также министр обороны Украины Рустем Умеров тогда заявил, что такие ракетные атаки на Украину, как 29 декабря, могут повториться, потому что у России есть большой запас ракет.

2 января 2024 года Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине, в результате которой, по предварительным данным, погибли пять человек, еще 119 – пострадали.

29 декабря в Днепре было попадание в роддом и торговый центр, в городе погибли пять человек и 25 получили ранения. В Одессе два человека погибли, 15 получили ранения, среди них двое детей – шести и восьми лет.

В Запорожье 10 пострадавших и погибшая женщина. В Харькове погиб мужчина, 11 человек ранены. Во Львове один человек погиб, 15 травмированы.

Зеленский показал последствия удара по ТРЦ в Днепре и многоэтажке в Одессе – видео с мест.

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