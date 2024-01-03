Харьков. Количество пострадавших в результате массированной атаки возросло до 62

Среди раненых в результате ракетной атаки 2 января – шестеро детей. В медучреждениях города остаются 28 пострадавших, из них четверо — дети

Харьков (Фото: ГСЧС)

В Харькове по состоянию на утро 3 января известно о 62 пострадавших в результате массированной ракетной атаки россиян, произошедшей 2 января. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.

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По данным главы ОВА, среди раненых – шестеро детей. В медучреждениях города остаются 28 пострадавших, из них четверо — дети. Двое взрослых в тяжелом состоянии.

Количество жертв остается без изменений: известно об одной погибшей пожилой женщине – ей был 91 год.

Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине утром 2 января 2024 года. Оккупанты массированно ударили ракетами по Харькову: мэр сообщил о нескольких прилетах в центре города в районах жилой застройки.

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Полиция уточнила, что Россия ударила по Харькову баллистической ракетой типа "Искандер-М".

Кроме этого, также взрывы раздавались в Киеве, враг атаковал столицу ракетами типа "Кинжал". Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Залужный заявил, что все 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" были сбиты системой противовоздушной обороны Patriot.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 16:00 2 января в результате массированной атаки России по Украине погибли пять человек, еще 119 – пострадали.

2 января вечером в Харькове без объявления воздушной тревоги раздался взрыв, сообщил собеседник LIGA.net в городе.

в городе. Позже стало известно, что Россия ударила ракетами С-300 по Харькову. В результате есть разрушения школы и детского сада.

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