У Харкові пролунали вибухи до оголошення тривоги. Росія б'є ракетами з Бєлгорода

Моніторингові канали заявили про ракети С-300 у напрямку міста

Харків (Скриншот)

У Харкові без оголошення повітряної тривоги пролунав вибух, повідомив співрозмовник LIGA.net у місті. Моніторингові канали пишуть про вихід ракет типу С-300.

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22:33. У Харкові пролунав вибух. Повітряної тривоги не було, військові про загрозу не повідомляли.

Моніторингові канали заявили про ракети С-300 у напрямку міста.

22:34. Мер Ігор Терехов підтвердив вибухи. Додаткової інформації не надав. Водночас у Харківській ОВА закликали мешканців перебувати у безпечному місці.

22:36. Співрозмовник повідомив про повторні два вибухи.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що ворог завдає ударів з району Бєлгорода, попередньо із ЗРК С-300.

ДОПОВНЕНО о 23:07. Терехов заявив про влучання поряд з житловим будинком. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Вранці 2 січня 2024 року окупанти масовано вдарили ракетами по Харкову: мер повідомив про кілька прильотів у центрі міста в районах житлової забудови, є постраждалі.

Поліція уточнила, що Росія вдарила по Харкову балістичною ракетою типу "Іскандер-М".

Також вибухи лунали у Києві, ворог атакував столицю ракетами типу "Кинджал".

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