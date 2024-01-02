В Харькове раздались взрывы до объявления тревоги. Россия бьет ракетами из Белгорода
В Харькове без объявления воздушной тревоги раздался взрыв, сообщил собеседник LIGA.net в городе. Мониторинговые каналы пишут о выходе ракет типа С-300.
22:33. В Харькове раздался взрыв. Воздушной тревоги не было, военные об угрозе не сообщали.
Мониторинговые каналы заявили о ракетах С-300 в направлении города.
22:34. Мэр Игорь Терехов подтвердил взрывы. Дополнительную информацию не предоставил. В то же время в Харьковской ОВО призвали жителей находиться в безопасном месте.
22:36. Собеседник сообщил о повторных двух взрывах.
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что враг наносит удары из района Белгорода, предварительно из ЗРК С-300.
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- Утром 2 января 2024 года оккупанты массированно ударили ракетами по Харькову: мэр сообщил о нескольких прилетах в центре города в районах жилой застройки, есть пострадавшие.
- Полиция уточнила, что Россия ударила по Харькову баллистической ракетой типа "Искандер-М".
- Также взрывы раздавались в Киеве, враг атаковал столицу ракетами типа "Кинжал".
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