В Харькове раздались взрывы до объявления тревоги. Россия бьет ракетами из Белгорода

Мониторинговые каналы заявили о ракетах С-300 в направлении города

Харьков (Скриншот)

В Харькове без объявления воздушной тревоги раздался взрыв, сообщил собеседник LIGA.net в городе. Мониторинговые каналы пишут о выходе ракет типа С-300.

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22:33. В Харькове раздался взрыв. Воздушной тревоги не было, военные об угрозе не сообщали.

Мониторинговые каналы заявили о ракетах С-300 в направлении города.

22:34. Мэр Игорь Терехов подтвердил взрывы. Дополнительную информацию не предоставил. В то же время в Харьковской ОВО призвали жителей находиться в безопасном месте.

22:36. Собеседник сообщил о повторных двух взрывах.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что враг наносит удары из района Белгорода, предварительно из ЗРК С-300.

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Утром 2 января 2024 года оккупанты массированно ударили ракетами по Харькову: мэр сообщил о нескольких прилетах в центре города в районах жилой застройки, есть пострадавшие.

Полиция уточнила, что Россия ударила по Харькову баллистической ракетой типа "Искандер-М".

Также взрывы раздавались в Киеве, враг атаковал столицу ракетами типа "Кинжал".

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