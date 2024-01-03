Служба безопасности Украины заявила, что установила личности четырех столичных блогеров, незаконно распространявших информацию о последствиях массированной ракетно-дроновой атаки РФ на Киев 2 января. После проведения комплексных проверок будет решаться вопрос привлечения виновных к ответственности.

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В СБУ сообщили, что утром 2 января блогеры совершили несанкционированную видеосъемку прилетов по Киеву и опубликовали это в соцсетях.

"Эти видео мгновенно "подхватили" многочисленные пропагандистские паблики страны-агрессора и информресурсы спецслужб РФ, в частности, Telegram-канал Шария, которому инкриминируют государственную измену", – сообщили в СБУ.

В спецслужбе отметили, что полученную информацию оккупанты и их пособники могли использовать для подготовки новых и корректировки повторных ударов по Киеву.

В СБУ напомнили о запрете снимать работу Сил обороны и последствия обстрелов. Публикация таких медиафайлов расценивается как корректировка вражеского огня, за что предусмотрено до 12 лет тюрьмы.

Блогеры рассказали на видео о профилактических беседах, проведенных с ними спецслужбой, и о "искреннем раскаянии".

2 января Россия совершила массированную ракетную атаку на столицу. Оккупанты запустили по Киеву аэробалистические ракеты "Кинжал" – били по гражданской инфраструктуре. Известно о 54 пострадавших.

Все 10 ракет Х-47М2 "Кинжал" были сбиты системой противовоздушной обороны Patriot.

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