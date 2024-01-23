СБУ: Оккупанты устроили массовую ИПСО-рассылку, пытаются посеять панику среди украинцев

В электронных письмах оккупанты предлагают сотрудничество со спецслужбами РФ за вознаграждение

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении российской информационно-психологической операции: через email-рассылку оккупанты пытаются посеять панику среди украинцев.

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СБУ предупреждает о распространении масштабной российской рассылки на электронные ящики украинцев, включая представителей органов государственной власти и частных компаний.

Вражеская рассылка осуществляется из большого количества электронных ящиков, которые были взломаны российскими хакерами, и имеет все признаки целенаправленной ИПСО, пишут правоохранители.

В письмах захватчики предлагают сотрудничество с российскими спецслужбами за вознаграждение, таким образом россияне в очередной раз пытаются дестабилизировать ситуацию внутри Украины, объясняет СБУ.

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Ведомство уже заблокировало часть адресов, по которым проводится такая рассылка, и призывает украинцев не реагировать на сообщения такого типа.

Правоохранители напомнили, что за передачу информации о ВСУ, объектах критической инфраструктуры и любую другую разновидность сотрудничества с врагом предусмотрена уголовная ответственность.

Также подобные преступления могут классифицироваться как государственная измена, отмечает СБУ.

Вчера LIGA.net также получила подобное письмо от оккупантов, а в общей сложности оно поступило более чем на 345 почтовых ящиков.

В рассылке оккупант представился сотрудником Федеральной службы безопасности РФ и предлагал передать важные данные захватчикам за деньги и бегство в РФ с последующим получением гражданства страны-агрессора. LIGA.net оперативно передала данные об этом письме СБУ.

Читайте большой текст LIGA.net о том, как "мозговые центры" Кремля готовят информационные атаки на Украину и Запад.

о том, как "мозговые центры" Кремля готовят информационные атаки на Украину и Запад. В декабре представитель военной разведки Андрей Юсов заявил, что с начала ноября Россия активизировала информационно-психологические операции разного рода.

В январе Генштаб ВСУ сообщил, что российские захватчики получают через соцсети не менее 60% разведывательных данных.

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