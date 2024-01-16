Росіяни запустили фейк з нібито пострілом у працівника ТЦК – Нацполіція

Окрім ознак фейку у відео, до поліції також не надходило повідомлень про вбивство чи поранення працівника центру комплектування

Фото: Нацполіція

У російських медіа поширювалося відео тривалістю дві секунди, на якому буцімто невідома особа вистрілила у співробітника Територіального центру комплектування під час вручення повісток. Правоохоронці встановили, що цей матеріал є фейком, повідомив Департамент комунікації Національної поліції.

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В інформації з медіа окупантів стверджувалось, нібито саме Нацполіція опублікувала цей контент, зауважують у відомстві.

Правоохоронці провели попередню перевірку із залученням співробітників підрозділу кримінального аналізу – у результаті встановлено, що відео містить ознаки підробки.

У Нацполіції навели такі ознаки, котрі підтверджують, що відео є фейком:

→ не відображено характерних ознак, притаманних пострілу з вогнепальної зброї;

→ написи на жилеті особи у відео нерозбірливі, ймовірно, написані іноземними літерами, а працівники ТЦК при виконанні службових обов'язків ходять в камуфльованому одязі та без світловідбивних жилетів;

→ водяний знак на відео – підробка під вотермарку Нацполіції й не відповідає тій, якою маркуються офіційні відео.

Також у відомстві зауважили, що до поліції не надходило жодних повідомлень щодо вбивства або поранення працівника ТЦК.

"Ворог продовжує дискредитаційну кампанію, направлену на розпалювання ворожнечі в українському суспільстві шляхом розповсюдження дезінформації. Закликаємо не поширювати інформацію російських медіа та довіряти лише офіційним джерелам!", – підсумували у Нацполіції.

11 січня нардепи мали розглянути в першому читанні законопроєкт про мобілізацію з урахуванням рекомендацій оборонного комітету. Однак на закритому засіданні погоджувальної ради та нараді з військовим командуванням було вирішено повернути законопроєкт на доопрацювання до уряду. Потім уряд відкликав його.

У той же день міністр оборони Умєров повідомив, що його відомство вже підготувало нову редакцію з урахуванням усіх пропозицій.

16 січня Верховна Рада України в цілому ухвалила закон №10062, який стосується цифровізації Збройних сил України. Він надасть Міністерству оборони можливість посилити кіберзахист, а також створити єдиний реєстр військовослужбовців ЗСУ.

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