Россияне запустили фейк с якобы выстрелом в работника ТЦК – Нацполиция

Кроме признаков фейка в видео, в полицию также не поступало сообщений об убийстве или ранении работника центра комплектования

Фото: Нацполиция

В российских медиа распространялось видео продолжительностью в две секунды, на котором якобы неизвестный выстрелил в сотрудника Территориального центра комплектования во время вручения повесток. Стражи порядка установили, что этот материал является фейком, сообщил Департамент коммуникации Национальной полиции.

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В информации из медиа оккупантов утверждалось, якобы именно Нацполиция опубликовала этот контент, отмечают в ведомстве.

Правоохранители провели предварительную проверку с привлечением сотрудников подразделения криминального анализа – в результате установлено, что видео содержит признаки подделки.

В Нацполиции привели такие признаки, подтверждающие, что видео является фейком:

→ не отражены характерные признаки, характерные для выстрела из огнестрельного оружия;

→ надписи на жилете человека в видео неразборчивы, вероятно, написаны иностранными буквами, а работники ТЦК при исполнении служебных обязанностей ходят в камуфлированной одежде и без светоотражающих жилетов;

→ водяной знак на видео – подделка под вотермарку Нацполиции и не соответствует той, которой маркируются официальные видео.

Также в ведомстве отметили, что в полицию не поступало никаких сообщений об убийстве или ранении работника ТЦК.

"Враг продолжает дискредитационную кампанию, направленную на разжигание вражды в украинском обществе путем распространения дезинформации. Призываем не распространять информацию российских медиа и доверять только официальным источникам!", – подытожили в Нацполиции.

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