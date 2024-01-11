Офіційно. Уряд відкликав законопроєкт про мобілізацію для доопрацювання

Офіційно. Уряд відкликав законопроєкт про мобілізацію для доопрацюванняоновлено
Кабінет міністрів відкликав зареєстрований ним у Верховній Раді законопроєкт про мобілізацію. Відповідна інформація вказана в картці законопроєкту на сайті парламенту.
Зазначено, що законопроєкт було відкликано, наразі його статус "знято з розгляду".
Регламент Верховної Ради передбачає, що законопроєкт може бути відкликаний суб'єктом права законодавчої ініціативи, який його вніс, до включення такого законопроєкту до порядку денного парламентської сесії.
11 січня нардепи мали розглянути у першому читанні законопроєкт про мобілізацію з урахуванням рекомендацій оборонного комітету. Проте на закритому засіданні Погоджувальної ради та нараді з військовим командуванням було вирішено повернути законопроєкт на доопрацювання в уряд.
ОНОВЛЕНО О 18:10. Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що на сьогоднішньому засіданні уряд відкликав законопроєкт для його доопрацювання.
- 25 грудня 2023 року Кабмін зареєстрував законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.
- 4 січня комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розпочав роботу над законопроєктом про мобілізацію. Є питання до норм майже на всіх 73 сторінках законопроєкту, заявив секретар комітету Костенко.
- Законопроєкт про мобілізацію не ухвалюватимуть у тому вигляді, в якому його подали на розгляд, заявив голова комітету Завітневич.
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