Офіційно. Уряд відкликав законопроєкт про мобілізацію для доопрацювання

Наразі статус законопроєкту на сайті Ради – "знято з розгляду"

Військовий шеврон з малим гербом України (Фото - depositphotos.com)

Кабінет міністрів відкликав зареєстрований ним у Верховній Раді законопроєкт про мобілізацію. Відповідна інформація вказана в картці законопроєкту на сайті парламенту.

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Зазначено, що законопроєкт було відкликано, наразі його статус "знято з розгляду".

Регламент Верховної Ради передбачає, що законопроєкт може бути відкликаний суб'єктом права законодавчої ініціативи, який його вніс, до включення такого законопроєкту до порядку денного парламентської сесії.

11 січня нардепи мали розглянути у першому читанні законопроєкт про мобілізацію з урахуванням рекомендацій оборонного комітету. Проте на закритому засіданні Погоджувальної ради та нараді з військовим командуванням було вирішено повернути законопроєкт на доопрацювання в уряд.

ОНОВЛЕНО О 18:10. Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що на сьогоднішньому засіданні уряд відкликав законопроєкт для його доопрацювання.

25 грудня 2023 року Кабмін зареєстрував законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

4 січня комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розпочав роботу над законопроєктом про мобілізацію. Є питання до норм майже на всіх 73 сторінках законопроєкту, заявив секретар комітету Костенко.

Законопроєкт про мобілізацію не ухвалюватимуть у тому вигляді, в якому його подали на розгляд, заявив голова комітету Завітневич.

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