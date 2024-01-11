Официально. Правительство отозвало законопроект о мобилизации для доработки

Сейчас статус законопроекта на сайте Рады – "снят с рассмотрения"

Военный шеврон с малым гербом Украины (Фото - depositphotos.com)

Кабинет министров отозвал зарегистрированный им в Верховной Раде законопроект о мобилизации. Соответствующая информация указана в карточке законопроекта на сайте парламента.

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Отмечено, что законопроект был отозван, сейчас его статус – "снят с рассмотрения".

Регламент Верховной Рады предусматривает, что законопроект может быть отозван субъектом права законодательной инициативы, который его внес, до включения такого законопроекта в повестку дня парламентской сессии.

11 января нардепы должны были рассмотреть в первом чтении законопроект о мобилизации с учетом рекомендаций оборонного комитета. Однако на закрытом заседании Согласительного совета и совещании с военным командованием было решено вернуть законопроект на доработку в правительство.

ОБНОВЛЕНО В 18:10. Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что на сегодняшнем заседании правительство отозвало законопроект для его доработки.

25 декабря 2023 года Кабмин зарегистрировал законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

4 января комитет Рады по нацбезопасности, обороне и разведке начал работу над законопроектом о мобилизации. Есть вопросы к нормам почти на всех 73 страницах законопроекта, заявил секретарь комитета Костенко.

Законопроект о мобилизации не будет принят в том виде, в каком его подали на рассмотрение, заявил глава комитета Завитневич.

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