Мобілізація. Рада розпочинає роботу над законопроєктом — його можуть відправити на доопрацювання

Костенко заявив, що після обговорення законопроєкт про мобілізацію можуть відправити на доопрацювання

Роман Костенко (Фото: Роман Костенко/Facebook)

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки 4 січня розпочинає роботу над законопроєктом про мобілізацію. Це підтвердив секретар комітету та народний депутат Роман Костенко у коментарі LIGA.net.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Раніше у розмові з Укрінформом Костенко заявив, що комітет розпочне опрацювання документа.

Він зазначив, що депутати планують заслухати всіх зацікавлених сторін цього проєкту.

Парламентар висловив думку, що після обговорення та ухвалення процедурних рішень законопроєкт відправлять на доопрацювання Кабінету міністрів.

28 грудня голова ВР Стефанчук заявив, що новий законопроєкт про мобілізацію передбачає жорсткі заходи, проте війну "роликами із псом Патроном не виграти".

5 грудня Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

У законопроєкті є уточнення підстав для звільнення зі служби за власним бажанням, уточнення та розширення переліку осіб, які мають право на відстрочку, пропонується запровадити низку покарань для ухилянтів, розширюються повноваження органів місцевої влади щодо проведення мобілізації.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний 26 грудня провів брифінг, на якому відповів на основні питання запланованих змін.

Читайте також: Мобілізація. Омбудсмен: У законі не буде порушення прав, але призов ми маємо забезпечити