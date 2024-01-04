Мобилизация. Рада начинает работу над законопроектом — его могут отправить на доработку

Костенко заявил, что после обсуждения законопроект о мобилизации могут отправить на доработку

Роман Костенко (Фото: Роман Костенко/Facebook)

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки 4 января начинает работу над законопроектом о мобилизации. Это подтвердил секретарь комитета и народный депутат Роман Костенко в комментарии LIGA.net.

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Ранее в разговоре с Укринформом Костенко заявил, что комитет начнет обработку документа.

Он отметил, что депутаты планируют заслушать всех заинтересованных сторон этого проекта.

Парламентарий высказал мнение, что после обсуждения и принятия процедурных решений законопроект отправят на доработку Кабинета министров.

28 декабря глава ВР Стефанчук заявил, что новый законопроект о мобилизации предусматривает жесткие меры, однако войну "роликами с псом Патроном не выиграть".

5 декабря Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

В законопроекте есть уточнение оснований для увольнения со службы по собственному желанию, уточнение и расширение перечня лиц, имеющих право на отсрочку, предлагается ввести ряд наказаний для уклонистов, расширяются полномочия органов местной власти по проведению мобилизации.

Главнокомандующий ВСУ Залужный 26 декабря провел брифинг, на котором ответил на основные вопросы планируемых изменений.

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