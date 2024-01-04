Мобилизация. Рада начинает работу над законопроектом — его могут отправить на доработку
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки 4 января начинает работу над законопроектом о мобилизации. Это подтвердил секретарь комитета и народный депутат Роман Костенко в комментарии LIGA.net.
Ранее в разговоре с Укринформом Костенко заявил, что комитет начнет обработку документа.
Он отметил, что депутаты планируют заслушать всех заинтересованных сторон этого проекта.
Парламентарий высказал мнение, что после обсуждения и принятия процедурных решений законопроект отправят на доработку Кабинета министров.
28 декабря глава ВР Стефанчук заявил, что новый законопроект о мобилизации предусматривает жесткие меры, однако войну "роликами с псом Патроном не выиграть".
- 5 декабря Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.
- В законопроекте есть уточнение оснований для увольнения со службы по собственному желанию, уточнение и расширение перечня лиц, имеющих право на отсрочку, предлагается ввести ряд наказаний для уклонистов, расширяются полномочия органов местной власти по проведению мобилизации.
- Главнокомандующий ВСУ Залужный 26 декабря провел брифинг, на котором ответил на основные вопросы планируемых изменений.
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