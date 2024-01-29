Росіяни запустили ІПСО: фейкові листи про "здачу територій РФ" нібито від Офісу президента

Окупанти мають на меті вплинути на морально-психологічний стан громадян України та дискредитувати керівництво держави, пише Центр протидії дезінформації

Офіс президента (Фото: Depositphotos)

Росіяни в межах інформаційно-психологічної спецоперації запустили фейк з нібито розсилкою від Офісу президента. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

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На електронні скриньки українців почали надходити повідомлення нібито від Офісу президента з заявами про буцімто "припинення вогню з РФ" та "передачу країні-агресору частини територій", написало відомство.

Дане російське ІПСО має на меті вплинути на морально-психологічний стан громадян України та дискредитувати керівництво держави, пояснює ЦПД.

Центр та Кіберполіція закликали не переходити за сумнівними гіперпосиланнями, адже за ними може ховатися фішинговий ресурс, та ніколи не вводити конфіденційні дані на підозрілих сайтах.

Також відомства закликали завантажувати програми й застосунки лише з офіційних джерел, використовувати антивірусне програмне забезпечення та вчасно оновлювати операційну систему.

"Довіряйте тільки перевіреній інформації на офіційних сторінках державних органів", – підсумовують у повідомленні.

Фото: ЦПД

Служба безпеки України повідомила про викриття російської ІПСО: через email-розсилку окупанти намагаються посіяти паніку серед українців. LIGA.net також отримала подібний лист від окупантів, а загалом він надійшов на понад 345 поштових скриньок.

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