ЦИК: Выборов не будет во время военного положения, президент и Рада продолжат работать
Центральная избирательная комиссия не получала "никакой информации" о возможной подготовке к президентским выборам в марте 2024 года, заявил заместитель председателя Комиссии Сергей Дубовик. Президент и Верховная Рада будут работать до вступления новых в должности, выборы согласно законодательству не могут быть проведены в условиях военного положения, рассказал он в комментарии Радио Свобода.
Чиновник напомнил, что 6 ноября президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде в очередной раз продлить военное положение на 90 дней, после одобрения парламентом оно продлится по меньшей мере до февраля.
"Согласно действующему законодательству Украины любые выборы в военное время, во время объявления военного положения не проводятся. Поэтому никаких сообщений или никаких вещей ЦИК не только не получила, но и не могла получить. Мы независимый избирательный орган, мы руководствуемся исключительно законом. Выборы, в частности президента Украины, назначаются постановлением Верховной Рады. Вы и я не видели ни проекта такого постановления, ни каких-либо других официальных документов", – сообщил Дубовик.
Относительно президентских выборов чиновник указал на то, что, по графику, избирательный процесс должен начаться в конце декабря. Вероятно, речь идет о том, как это должно быть без военного положения.
Дубовик отметил, что согласно Конституции президент будет находиться в должности до избрания нового главы государства, а по закону во время военного положения выборы не проводятся.
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"Сколько бы ни было спекуляций по этой теме, в Конституции четко записано, что президент Украины выполняет свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента Украины. Все остальное – это политические спекуляции относительно окончания полномочий, перехода каких-то полномочий. Конституция четко дает ответы на эти вопросы. Закон о военном положении четко определяет, что во время военного положения выборы не проводятся. Другого пока нет, изменений в законодательстве нет. То есть нет оснований, по крайней мере юридических, говорить о чем-то в настоящее время", – пояснил он.
Чиновник отметил, что согласно Конституции, если нет новоизбранного после окончания военного положения состава Верховной Рады, то продолжает работать действующий состав, то же касается и президента.
"Не будет нового президента, избранного на выборах, – действующий президент продолжает выполнять свои полномочия. Конституция это четко определяет", – подытожил Дубовик.
Он отметил, что полномочия местного самоуправления истекают только в 2025 году, поэтому рано говорить о невозможности провести очередные местные выборы.
- Американский сенатор Грэм во время визита в Киев заявил, что выборы в Украине должны состояться в 2024 году, даже если война будет продолжаться. Секретарь СНБО Данилов ответил, что Украина сама будет решать, когда их проводить.
- 10 сентября Зеленский заявил, что если проводить выборы во время войны, то у Украины будут проблемы с голосованием военных, наблюдателями на фронте, признанием голосования, волеизъявлением граждан за рубежом и в оккупации.
- 4 октября Зеленский сказал, что "ситуация сложная", но если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность для участников голосования, то выборы состоятся.
- 6 ноября президент заявил, что, по его мнению, выборы пока "не ко времени".
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