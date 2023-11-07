ЦИК: Выборов не будет во время военного положения, президент и Рада продолжат работать

Центральная избирательная комиссия не получала "никакой информации" о возможной подготовке к президентским выборам в марте 2024 года, заявил заместитель председателя Комиссии Сергей Дубовик. Президент и Верховная Рада будут работать до вступления новых в должности, выборы согласно законодательству не могут быть проведены в условиях военного положения, рассказал он в комментарии Радио Свобода.

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Чиновник напомнил, что 6 ноября президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде в очередной раз продлить военное положение на 90 дней, после одобрения парламентом оно продлится по меньшей мере до февраля.

"Согласно действующему законодательству Украины любые выборы в военное время, во время объявления военного положения не проводятся. Поэтому никаких сообщений или никаких вещей ЦИК не только не получила, но и не могла получить. Мы независимый избирательный орган, мы руководствуемся исключительно законом. Выборы, в частности президента Украины, назначаются постановлением Верховной Рады. Вы и я не видели ни проекта такого постановления, ни каких-либо других официальных документов", – сообщил Дубовик.

Относительно президентских выборов чиновник указал на то, что, по графику, избирательный процесс должен начаться в конце декабря. Вероятно, речь идет о том, как это должно быть без военного положения.

Дубовик отметил, что согласно Конституции президент будет находиться в должности до избрания нового главы государства, а по закону во время военного положения выборы не проводятся.

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"Сколько бы ни было спекуляций по этой теме, в Конституции четко записано, что президент Украины выполняет свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента Украины. Все остальное – это политические спекуляции относительно окончания полномочий, перехода каких-то полномочий. Конституция четко дает ответы на эти вопросы. Закон о военном положении четко определяет, что во время военного положения выборы не проводятся. Другого пока нет, изменений в законодательстве нет. То есть нет оснований, по крайней мере юридических, говорить о чем-то в настоящее время", – пояснил он.

Чиновник отметил, что согласно Конституции, если нет новоизбранного после окончания военного положения состава Верховной Рады, то продолжает работать действующий состав, то же касается и президента.

"Не будет нового президента, избранного на выборах, – действующий президент продолжает выполнять свои полномочия. Конституция это четко определяет", – подытожил Дубовик.

Он отметил, что полномочия местного самоуправления истекают только в 2025 году, поэтому рано говорить о невозможности провести очередные местные выборы.

Американский сенатор Грэм во время визита в Киев заявил, что выборы в Украине должны состояться в 2024 году, даже если война будет продолжаться. Секретарь СНБО Данилов ответил, что Украина сама будет решать, когда их проводить.

10 сентября Зеленский заявил, что если проводить выборы во время войны, то у Украины будут проблемы с голосованием военных, наблюдателями на фронте, признанием голосования, волеизъявлением граждан за рубежом и в оккупации.

4 октября Зеленский сказал, что "ситуация сложная", но если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность для участников голосования, то выборы состоятся.

6 ноября президент заявил, что, по его мнению, выборы пока "не ко времени".

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