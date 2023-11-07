ЦВК: Виборів не буде під час воєнного стану, президент та Рада продовжать працювати

Центральна виборча комісія не отримувала "жодної інформації" щодо можливої підготовки до президентських виборів у березні 2024 року, заявив заступник голови Комісії Сергій Дубовик. Президент та Верховна Рада працюватимуть до вступу нових на посади, вибори згідно з законодавством не може бути проведено в умовах воєнного стану, розповів він у коментарі Радіо Свобода.

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Посадовець нагадав, що 6 листопада президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді вчергове продовжити воєнний стан на 90 днів, після схвалення парламентом він триватиме щонайменше до лютого.

"Згідно з чинним законодавством України будь-які вибори у воєнний час, під час оголошення воєнного стану не проводяться. Тому жодних повідомлень або жодних якихось речей ЦВК не тільки не отримала, але й не могла отримати. Ми незалежний виборчий орган, ми керуємося виключно законом. Вибори, зокрема президента України, призначаються постановою Верховної Ради. Ви і я не бачили ані проєкту такої постанови, ані будь-яких інших офіційних документів", – повідомив Дубовик.

Щодо президентських виборів посадовець вказав на те, що, за графіком, виборчий процес мав би розпочатися наприкінці грудня. Ймовірно, йдеться про те, як це мало бути без воєнного стану.

Дубовик зауважив, що згідно з Конституцією президент перебуватиме на посаді до обрання нового глави держави, а згідно з законом під час воєнного стану вибори не проводяться.

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"Скільки б не було спекуляцій щодо цієї теми, в Конституції чітко записано, що президент України виконує свої повноваження до вступу на посаду новообраного президента України. Все решта – це політичні спекуляції щодо закінчення повноважень, переходу якихось повноважень. Конституція чітко дає відповіді на ці запитання. Закон про воєнний стан чітко визначає, що під час воєнного стану вибори не проводяться. Іншого поки що немає, змін до законодавства немає. Тобто немає підстав, принаймні юридичних, говорити про щось на даний час", – пояснив він.

Він зауважив, що згідно з Конституцією, якщо немає новообраного після закінчення воєнного стану складу Верховної Ради, то продовжує працювати чинний склад, те саме стосується й президента.

"Не буде нового президента, обраного на виборах, – чинний президент продовжує виконувати свої повноваження. Конституція це чітко визначає", – підсумував Дубовик.

Він зауважив, що повноваження місцевого самоврядування закінчуються лише у 2025 році, тому наразі рано говорити про неможливість провести чергові місцеві вибори.

Американський сенатор Грем під час візиту до Києва заявив, що вибори в Україні мають відбутися у 2024 році, навіть якщо війна триватиме. Секретар РНБО Данілов відповів, що Україна сама вирішуватиме, коли їх проводити.

10 вересня Зеленський заявив, що якщо проводити вибори під час війни, то Україна матиме проблеми з голосуванням військових, спостерігачами на фронті, визнанням голосування, волевиявленням громадян за кордоном та в окупації.

4 жовтня Зеленський сказав, що "ситуація складна", але якщо Верховна Рада внесе необхідні зміни до законодавства та буде забезпечена безпека для учасників голосування, то вибори відбудуться.

6 листопада президент заявив, що, на його думку, вибори наразі "не на часі".

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