Зеленський заслухав Буданова: Після "виборів" Путін може посилити мобілізацію

Фото: Офіс президента

Російський диктатор Володимир Путін може посилити мобілізацію до армії окупантів після так званих "виборів" у РФ. Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, котрий сьогодні заслухав окрему доповідь очільника воєнної розвідки Кирила Буданова.

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Український лідер повідомив, що на доповіді, зокрема, обговорювалися військові плани РФ проти українського та інших народів.

"Спільне завдання світу зараз – збити цю хвору путінську фантазію, що в нього нібито є час для продовження війни. Можливо, він посилить мобілізацію – після імітації "виборів" зараз у березні. Мобілізацію росіян. Але мобілізацію ресурсів і фінансів, залишків російських зв’язків зі світом ми маємо обмежити ще більше, ще жорсткіше", – зауважив Зеленський.

За його словами, цим має займатися кожен лідер, який "цінує життя свого народу".

"Вибори" президента РФ заплановані на 15-17 березня 2024 року. Росіяни планують незаконно провести їх і на тимчасово окупованих територіях.

У грудні 2023 року заступник начальника ГУР повідомив, що Росія щодня набирає до окупаційної армії близько 1000-1200 осіб для продовження війни проти України.

На сьогоднішній Ставці верховного головнокомандувача також обговорювали будівництво фортифікацій, прем'єр-міністр Денис Шмигаль виступив щодо питання зведення нових ліній оборони. Зеленський заявив, що завдання — побудувати три смуги оборони завдовжки 2000 кілометрів.

LIGA.net повідомило одне джерело у парламенті, одне у Слузі народу та одне у Голосі, що у Верховній Раді планують провести одноденне засідання 14 березня, на порядку денному – ратифікації й нелегітимні вибори в Росії.

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