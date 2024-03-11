Зеленський заслухав Буданова: Після "виборів" Путін може посилити мобілізацію
Російський диктатор Володимир Путін може посилити мобілізацію до армії окупантів після так званих "виборів" у РФ. Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, котрий сьогодні заслухав окрему доповідь очільника воєнної розвідки Кирила Буданова.
Український лідер повідомив, що на доповіді, зокрема, обговорювалися військові плани РФ проти українського та інших народів.
"Спільне завдання світу зараз – збити цю хвору путінську фантазію, що в нього нібито є час для продовження війни. Можливо, він посилить мобілізацію – після імітації "виборів" зараз у березні. Мобілізацію росіян. Але мобілізацію ресурсів і фінансів, залишків російських зв’язків зі світом ми маємо обмежити ще більше, ще жорсткіше", – зауважив Зеленський.
За його словами, цим має займатися кожен лідер, який "цінує життя свого народу".
"Вибори" президента РФ заплановані на 15-17 березня 2024 року. Росіяни планують незаконно провести їх і на тимчасово окупованих територіях.
- У грудні 2023 року заступник начальника ГУР повідомив, що Росія щодня набирає до окупаційної армії близько 1000-1200 осіб для продовження війни проти України.
- На сьогоднішній Ставці верховного головнокомандувача також обговорювали будівництво фортифікацій, прем'єр-міністр Денис Шмигаль виступив щодо питання зведення нових ліній оборони. Зеленський заявив, що завдання — побудувати три смуги оборони завдовжки 2000 кілометрів.
LIGA.net повідомило одне джерело у парламенті, одне у Слузі народу та одне у Голосі, що у Верховній Раді планують провести одноденне засідання 14 березня, на порядку денному – ратифікації й нелегітимні вибори в Росії.
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