Раду можуть зібрати на засідання 14 березня. На порядку денному – зокрема "вибори" у РФ
У Верховній Раді планують провести одноденне засідання 14 березня, на порядку денному – ратифікації й нелегітимні вибори в Росії. Про це LIGA.net на правах анонімності повідомило одне джерело у парламенті, одне у Слузі народу та одне у Голосі.
Джерело в СН підтвердило такі плани.
Водночас співрозмовник від Голосу заявив, що поки це не підтверджено.
"І, зважаючи на здатність Слуг збиратися оперативно, слабо віриться", – додав він.
Співрозмовник у Раді підтвердив, що плани узгоджуються. Попередньо, за його словами, збирається інформація про кількість гіпотетичних присутніх.
"Вибори" президента РФ заплановані на 15-17 березня 2024 року. Росіяни планують провести їх і на тимчасово окупованих територіях.
- 5 березня стало відомо, що у Раді скасували всі засідання до 11 числа. Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія пояснював це "необхідністю роботи нардепів у місцях дислокації військових".
- Секретар оборонного комітету парламенту, нардеп від Голосу Роман Костенко розповів LIGA.net, що дізнався про скасування засідання "в останній момент". За його словами, "ми, депутати, завжди про все дізнаємось в останній момент".
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