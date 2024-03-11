Раду можуть зібрати на засідання 14 березня. На порядку денному – зокрема "вибори" у РФ

"Вибори" президента РФ заплановані на 15-17 березня 2024 року

Верховна Рада (Фото пресслужби)

У Верховній Раді планують провести одноденне засідання 14 березня, на порядку денному – ратифікації й нелегітимні вибори в Росії. Про це LIGA.net на правах анонімності повідомило одне джерело у парламенті, одне у Слузі народу та одне у Голосі.

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Джерело в СН підтвердило такі плани.

Водночас співрозмовник від Голосу заявив, що поки це не підтверджено.

"І, зважаючи на здатність Слуг збиратися оперативно, слабо віриться", – додав він.

Співрозмовник у Раді підтвердив, що плани узгоджуються. Попередньо, за його словами, збирається інформація про кількість гіпотетичних присутніх.

"Вибори" президента РФ заплановані на 15-17 березня 2024 року. Росіяни планують провести їх і на тимчасово окупованих територіях.

5 березня стало відомо, що у Раді скасували всі засідання до 11 числа. Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія пояснював це "необхідністю роботи нардепів у місцях дислокації військових".

Секретар оборонного комітету парламенту, нардеп від Голосу Роман Костенко розповів LIGA.net, що дізнався про скасування засідання "в останній момент". За його словами, "ми, депутати, завжди про все дізнаємось в останній момент".

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