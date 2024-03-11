Раду могут собрать на заседание 14 марта. На повестке дня – в частности "выборы" в РФ

"Выборы" президента РФ запланированы на 15-17 марта 2024 года

Верховная Рада (Фото прессслужбы)

В Верховной Раде планируют провести однодневное заседание 14 марта, в повестке дня – ратификации и нелегитимные выборы в России. Об этом LIGA.net на правах анонимности сообщили в парламенте.

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Несколько источников в Слуге народа подтвердили такие планы.

В то же время неназванный собеседник от Голоса заявил, что пока это не подтверждено.

"И, ввиду способности Слуг собираться оперативно, слабо верится", – добавил он.

Другой собеседник в Раде подтвердил, что планы согласовываются. Предварительно, по его словам, собирается информация о количестве гипотетических присутствующих.

"Выборы" президента РФ намечены на 15-17 марта 2024 года. Россияне планируют провести их и на временно оккупированных территориях.

5 марта стало известно, что в Раде отменили все заседания до 11 числа. Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия объяснял это "необходимостью работы нардепов в местах дислокации военных".

Секретарь оборонного комитета парламента, нардеп от Голоса Роман Костенко рассказал LIGA.net, что узнал об отмене заседания "в последний момент". По его словам, "мы, депутаты, всегда все узнаем в последний момент".

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