Путінські "вибори" в окупації. Омбудсмен роз’яснив, чи буде відповідальність за участь

Лубінець наголосив, що треба розрізняти осіб, які голосують під дулами автоматів, і тих, хто допомагає окупантам проводити "вибори"

Дмитро Лубінець (Фото - Facebook Дмитро Лубінець)

За участь українців у російських "виборах" на тимчасово окупованих територіях жодної відповідальності не передбачено, на відміну від участі в організації та проведенні голосування. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Він зазначив, що наразі окупанти активно готуються до "виборів" президента РФ (заплановані на 15-17 березня 2024 року. – Ред.) на захоплених українських територіях, у зв’язку з цим виникає запитання: чи передбачена відповідальність за участь у псевдовиборах для громадян України.

За словами Лубінця, із цього аспекту варто відрізняти осіб, які беруть безпосередню участь в організації та проведенні незаконних виборів, та осіб, які були вимушені з’явитися та примусово проголосувати.

"Особи, які беруть участь в організації та проведенні незаконних виборів або референдумів на ТОТ чи публічно закликають до їхнього проведення, понесуть відповідальність відповідно до Кримінального кодексу України за статтею про колабораційну діяльність (ч. 5 статті 111-1 КК України)", – зазначив омбудсмен.

Водночас, за його словами, чинне українське законодавство не передбачає кримінальну або будь-яку іншу відповідальності лише за факт участі, зокрема примусової, у цих "виборах".

"Не варто забувати, що політика Росії – жорстока та тоталітарна. Варто врахувати той факт, що "голосування" проводяться під дулами автоматів, а участь у таких "виборах" – питання виживання на ТОТ. Не забуваймо, найвища цінність для держави – це життя та здоров’я наших громадян!" – додав Лубінець.

27 грудня 2023 року Центр нацспротиву повідомив, що на тимчасово окуповані території України прибули політтехнологи Кремля, одне з їх завдань – "намалювати" явку на незаконних виборах президента РФ.

21 лютого 2024-го представник ГУР Скібіцький казав, що до так званих виборів президента РФ окупанти хочуть як мінімум вийти на адміністративні межі Луганської області та мати "хоч якийсь успіх" на одному з трьох напрямків: Куп'янському, Лиманському та Авдіївському.

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