Боями в Авдіївці ЗСУ збили росіянам "графік перемог" перед виборами – аналітик

"Російський план явно не передбачав, що бої за Авдіївку триватимуть цілих чотири місяці", – заявив Іван Киричевський

Авдіївка (Фото: 3 ОШБр)

Після окупації Авдіївки росіяни намагаються досягти якомога більше у Донецькій області напередодні нелегітимних президентських виборів у РФ, але їхній таймінг вже зірваний. Про це в коментарі LIGA.net заявив військовий аналітик Defense Express Іван Киричевський.

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"Російський план явно не передбачав, що бої за Авдіївку триватимуть цілих чотири місяці. Враховуючи високі показники всіх втрат – вбиті, поранені, дезертири, – своє угруповання вони фактично оновили повністю", – сказав він.

За словами Киричевського, українські військові фактично зірвали таймінг окупаційних військ.

За план із захоплення Донецької та Луганської областей російська армія взялася ще з весни 2023 року, каже аналітик.

Проте досягти успіхів ані на Куп'янському, ані на Бахмутському напрямках ворогу не вдалося. Крім того, наступ на Авдіївку та остаточна її окупація – це результат другої спроби.

Раніше речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що наразі загарбники зосереджують основні зусилля в районі села Новомихайлівка, оскільки на Авдіївському напрямку вони поки що "застрягли".

17 лютого 2024 року головком ЗСУ Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.

27 лютого штурмові групи російських окупантів заблокували на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка на Авдіївському напрямку.

1 березня 47 ОМБр повідомила, що на Авдіївському напрямку її воїни зупинили ворожий наступ, ліквідувавши "елітну" групу окупантів та техніку росіян.

4 березня речник ОСУВ "Таврія" повідомив, що Сили оборони припинили просування російських загарбників на Авдіївському напрямку.

5 грудня спікер Таврійського напрямку заявив, що під Авдіївкою ще з грудня 2023 року побудовано лінії оборони, щоб стримувати наступ росіян.

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