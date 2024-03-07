Боями в Авдіївці ЗСУ збили росіянам "графік перемог" перед виборами – аналітик
Після окупації Авдіївки росіяни намагаються досягти якомога більше у Донецькій області напередодні нелегітимних президентських виборів у РФ, але їхній таймінг вже зірваний. Про це в коментарі LIGA.net заявив військовий аналітик Defense Express Іван Киричевський.
"Російський план явно не передбачав, що бої за Авдіївку триватимуть цілих чотири місяці. Враховуючи високі показники всіх втрат – вбиті, поранені, дезертири, – своє угруповання вони фактично оновили повністю", – сказав він.
За словами Киричевського, українські військові фактично зірвали таймінг окупаційних військ.
За план із захоплення Донецької та Луганської областей російська армія взялася ще з весни 2023 року, каже аналітик.
Проте досягти успіхів ані на Куп'янському, ані на Бахмутському напрямках ворогу не вдалося. Крім того, наступ на Авдіївку та остаточна її окупація – це результат другої спроби.
Раніше речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що наразі загарбники зосереджують основні зусилля в районі села Новомихайлівка, оскільки на Авдіївському напрямку вони поки що "застрягли".
- 17 лютого 2024 року головком ЗСУ Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.
- 27 лютого штурмові групи російських окупантів заблокували на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка на Авдіївському напрямку.
- 1 березня 47 ОМБр повідомила, що на Авдіївському напрямку її воїни зупинили ворожий наступ, ліквідувавши "елітну" групу окупантів та техніку росіян.
- 4 березня речник ОСУВ "Таврія" повідомив, що Сили оборони припинили просування російських загарбників на Авдіївському напрямку.
- 5 грудня спікер Таврійського напрямку заявив, що під Авдіївкою ще з грудня 2023 року побудовано лінії оборони, щоб стримувати наступ росіян.
Читайте також: Під Авдіївкою будують другий рубіж оборони для ЗСУ: Є бетонні бункери, солдати їх хвалять