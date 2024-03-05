ЗСУ про лінію оборони під Авдіївкою: Все було збудовано ще у грудні, але люди хочуть стіну

Фортифікації (Фото: Кабмін)

Під Авдіївкою ще з грудня 2023 року збудовані лінії оборони, щоб стримувати наступ росіян. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, не варто піддаватися спрощенням, але люди хочуть бачити "якусь стіну".

"На Донбасі оборона не така, як у росіян на інших напрямках. Все прив'язано до рельєфу, особливостей місцевості, водних перешкод. Я особисто був на укріпленнях, вони збудовані, це не суцільна лінія, як хтось хоче бачити, але це розгалужена система ще з грудня 2023 року", – сказав Лиховій.

Він зазначив, що йдеться про танкові капоніри, протитанкові рови, бетонні бункери, а також мобільні взводно-опорні пункти з броньованими капсулами.

"Ті, хто кажуть, що у нас немає фортифікацій, вони насамперед принижують інженерні війська та наші механізовані бригади, які постійно виконують цю роботу для посилення оборони. Укріплень багато не буває, хотілося б ще більше", – заявив військовий.

30 листопада 2023 року президент Зеленський наказав побудувати велику мережу укріплень, щоб допомогти військам утримувати оборону.

6 грудня міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.

7 грудня Кабмін виділив 788 млн грн на фортифікації та розмінування.

29 лютого 2024 року представник Східного угруповання військ Ілля Євлаш повідомив, що в районі Часового Яру збудовано кілька ліній оборони, які дозволять стримувати росіян протягом тривалого часу.

За словами Євлаша, українським військовим необхідно більше будівельних матеріалів та спеціальної техніки для ефективнішого укріплення ліній оборони на фронті.

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