ЗСУ про лінію оборони під Авдіївкою: Все було збудовано ще у грудні, але люди хочуть стіну
Під Авдіївкою ще з грудня 2023 року збудовані лінії оборони, щоб стримувати наступ росіян. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону.
За його словами, не варто піддаватися спрощенням, але люди хочуть бачити "якусь стіну".
"На Донбасі оборона не така, як у росіян на інших напрямках. Все прив'язано до рельєфу, особливостей місцевості, водних перешкод. Я особисто був на укріпленнях, вони збудовані, це не суцільна лінія, як хтось хоче бачити, але це розгалужена система ще з грудня 2023 року", – сказав Лиховій.
Він зазначив, що йдеться про танкові капоніри, протитанкові рови, бетонні бункери, а також мобільні взводно-опорні пункти з броньованими капсулами.
"Ті, хто кажуть, що у нас немає фортифікацій, вони насамперед принижують інженерні війська та наші механізовані бригади, які постійно виконують цю роботу для посилення оборони. Укріплень багато не буває, хотілося б ще більше", – заявив військовий.
- 30 листопада 2023 року президент Зеленський наказав побудувати велику мережу укріплень, щоб допомогти військам утримувати оборону.
- 6 грудня міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.
- 7 грудня Кабмін виділив 788 млн грн на фортифікації та розмінування.
- 29 лютого 2024 року представник Східного угруповання військ Ілля Євлаш повідомив, що в районі Часового Яру збудовано кілька ліній оборони, які дозволять стримувати росіян протягом тривалого часу.
- За словами Євлаша, українським військовим необхідно більше будівельних матеріалів та спеціальної техніки для ефективнішого укріплення ліній оборони на фронті.
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