ЗСУ про будівництво ліній оборони: Нам потрібно більше будматеріалів, бетону та спецтехніки

Євлаш заявив, що на лінії фронту неможливо використовувати будь-яку промислову техніку, оскільки її одразу знищать

Фортифікації (Фото: Генштаб ЗСУ)

Українським військовим необхідно більше будівельних матеріалів та спеціальної техніки для більш ефективного зведення ліній оборони на фронті. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш у коментарі LIGA.net.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, йдеться про дошки, колоди для зміцнення перекриттів та обладнання бліндажів, а також спеціальну броньовану техніку, яка зможе швидко рити окопи та рови там, де це можливо.

"Тому що на першій лінії вже неможливо використовувати будь-яку промислову техніку, адже її одразу вражають. Нам потрібно багато бетону, тому що ті ж ДОТИ виливаються та збираються", — сказав Євлаш.

Він зазначив, що необхідне залучення всіх українців до опору.

Раніше у Генеральному штабі показали фото процесу будівництва фортифікацій.

30 листопада 2023 року президент Зеленський наказав побудувати велику мережу укріплень, щоб допомогти військам утримувати оборону.

6 грудня міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.

7 грудня Кабмін виділив 788 млн грн на фортифікації та розмінування.

Читайте також: "Не лише лобові атаки". Як Україна переходить до оборони І чому це – нормально