ЗСУ про будівництво ліній оборони: Нам потрібно більше будматеріалів, бетону та спецтехніки
Українським військовим необхідно більше будівельних матеріалів та спеціальної техніки для більш ефективного зведення ліній оборони на фронті. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш у коментарі LIGA.net.
За його словами, йдеться про дошки, колоди для зміцнення перекриттів та обладнання бліндажів, а також спеціальну броньовану техніку, яка зможе швидко рити окопи та рови там, де це можливо.
"Тому що на першій лінії вже неможливо використовувати будь-яку промислову техніку, адже її одразу вражають. Нам потрібно багато бетону, тому що ті ж ДОТИ виливаються та збираються", — сказав Євлаш.
Він зазначив, що необхідне залучення всіх українців до опору.
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