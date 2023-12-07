Уряд виділив 788 млн грн на фортифікації та розмінування
Кабінет міністрів виділив понад 788 млн грн на розмінування та фортифікаційні укріплення. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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"Щойно на позачерговому засіданні Уряду затвердили розпорядження про надання коштів Міноборони для зміцнення обороноздатності в прифронтових регіонах", – пише посадовець.
Шмигаль пояснив, що на 759 млн грн закуплять автотехніку, а на 29 млн грн придбають спецтехніку.
За словами посадовця, це дозволить сформувати додаткові підрозділи розмінування та "суттєво прискорити" терміни очищення української землі від мін та снарядів окупантів.
- 5 грудня український уряд виділив понад 31,7 млн грн на будівництво фортифікаційних споруд у Запорізькій області, де тривають активні бойові дії.
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