Уряд виділив 788 млн грн на фортифікації та розмінування

На кошти планують закупити автотехніку та спецтехніку

Український військовий в окопі (Фото: соцмережі)

Кабінет міністрів виділив понад 788 млн грн на розмінування та фортифікаційні укріплення. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Щойно на позачерговому засіданні Уряду затвердили розпорядження про надання коштів Міноборони для зміцнення обороноздатності в прифронтових регіонах", – пише посадовець.

Шмигаль пояснив, що на 759 млн грн закуплять автотехніку, а на 29 млн грн придбають спецтехніку.

За словами посадовця, це дозволить сформувати додаткові підрозділи розмінування та "суттєво прискорити" терміни очищення української землі від мін та снарядів окупантів.

5 грудня український уряд виділив понад 31,7 млн грн на будівництво фортифікаційних споруд у Запорізькій області, де тривають активні бойові дії.

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